Cristiano Ronaldo iguala a Messi con el quinto 'Balón de Oro'

El jugador del Real Madrid Cristiano Ronaldo fue galardonado este jueves con el 'Balón de Oro', premio que entrega la revista 'France Football', considerado como el título más prestigioso a individual, en un acto celebrado en París, con la Torre Eiffel de fondo, que confirma el gran año del futbolista portugués.

La igualdad a nivel de título no se queda solo ahí, pues Cristiano y Messi poseen las mismas Botas de Oro (4), ambos tienen dos ediciones del extinto FIFA World Player, y también han levantado las mismas 'Champions', un total de cuatro cada uno. Sin embargo hay dos datos que diferencian tan insignes figuras en el mundo del fútbol: el premio The Best y las Ligas ganadas.