(Crónica) El Girona se mantiene segundo y el Tenerife golea al Mallorca

El Girona derrotó al Mirandés (0-2) se mantiene segundo, en puesto de ascenso directo, y se pone 8 puntos por encima del tercer clasificado, un Tenerife que goleó (1-4) al Mallorca y que mantiene vivo el sueño del ascenso con 44 puntos, uno más que el Getafe que tras ganar al Rayo Vallecano (1-0) ocupa momentáneamente la cuarta plaza.

En el Municipal de Anduva, el Girona tumbó al Mirandés (0-2) y suma su cuarto partido sin perder. A los catalanes les bastó 3 minutos, entre el 84 y el 87, para derrotar a los de Javier Álvarez. El segundo gol de penalti transformado por Longo hundió definitivamente a los de Miranda de Ebro que hasta ese momento le plantaba cara al cuadro de Pablo Machín.

Con esta victoria el conjunto gerundense conserva la segunda plaza y mete una diferencia de 8 puntos con el tercero. Por su parte, el Mirandés no consiguió enlazar su segunda victoria consecutiva. Con esta derrota se quedan con 27 puntos ocupando la vigésima plaza a un solo punto de la salvación.

El Tenerife derrotó al Mallorca (1-4) y acumula nueve partidos sin perder. Con una segunda parte estelar el conjunto insular remontó el tempranero gol de Juan Domínguez. Tras esta victoria los de Pep Lluis Martí ocupan momentáneamente tercera plaza y se quedan a 8 puntos de la segunda plaza. Esta derrota deja al conjunto balear un puesto por encima del descenso y empatado a puntos con el UCAM Murcia que marca la primera plaza de la zona crítica de la tabla.

El Getafe consiguió una victoria 'in-extremis' ante el Rayo (1-0)Vallecano en el derbi madrileño. El conjunto azulón logró los tres puntos con un gol en propia meta Chechu Dorado. Los de Bordalás siguen invictos en el Coliseum Alfonso Pérez desde la llegada del técnico alicantino (seis triunfos y tres empates). El conjunto de Vallecas, que estrenaba entrenador Miguel Ángel Sánchez 'Michel', acumula 3 partidos sin ganar y se queda con los mismos puntos que el UCAM Murcia.

En el Martínez Valero, Elche y Huesca no consiguieron pasar del empate (1-1). Aunque no consiguieron sumar los tres puntos, los dos conjuntos se quedan en la zona tranquila de la tabla. El conjunto aragonés no consiguió sumar su tercera victoria consecutiva y vio frustradas sus aspiraciones de luchar por meterse en 'play-off'. Por su parte el conjunto ilicitano supo sufrir y finalmente consiguió el empate en el 67'.

El Córdoba ganó al Alcorcón (1-0) y reconquistó el Nuevo Arcángel. El cuadro califa volvió a ganar en su campo después de 9 partidos sin hacerlo gracias al gol en el minuto 93 de Alejandro Alfaro. Con esta victoria los de Luis Carrión se alejan a dos puntos de los puestos de descenso, tres posiciones por encima. Mientras que esta derrota deja al conjunto alfarero a 3 puntos de la zona roja, ocupando la decimoquinta plaza.

--RESULTADOS DE LA JORNADA.

-Sábado.

Córdoba - Alcorcón 0-1.

Elche - Huesca 1-1.

Mallorca - Tenerife 1-4.

Mirandés - Girona 0-2.

Getafe - Rayo Vallecano 1-0.

-Viernes.

Reus - Real Oviedo 1 - 1.

-Domingo.

Numancia - Cádiz 12:00.

Almería - UCAM Murcia 16:00.

Sevilla Atlético - Levante 18:00.

Valladolid - Lugo 18:00.

Zaragoza - Gimnastic 20:00.

--CLASIFICACIÓN.

EQUIPOS Ptos PJ PG PE PP GF GC.

1. Levante UD 58 26 18 4 4 37 18.

2. Girona FC 52 27 15 7 5 42 22.

3. CD Tenerife 44 27 11 11 5 31 21.

4. Getafe CF 43 27 11 10 6 30 26.

5. R. Oviedo 42 27 12 6 9 32 32.

6. Cádiz CF 41 26 11 8 7 35 25.

7. R. Valladolid CF 38 26 11 5 10 31 23.

8. SD Huesca 36 27 9 9 9 35 30.

9. CD Lugo 36 26 9 9 8 36 33.

10. CD Numancia 36 26 9 9 8 33 32.

11. CF Reus 35 27 8 11 8 22 21.

12. Elche CF 35 27 9 8 10 36 37.

13. Sevilla Atlético 33 26 8 9 9 29 32.

14. R. Zaragoza 32 26 8 8 10 32 36.

15. AD Alcorcón 31 27 8 7 12 21 28.

16. Córdoba CF 30 27 7 9 11 24 37.

17. Rayo Vallecano 28 27 7 7 13 27 32.

18. RCD Mallorca 28 27 6 10 11 26 33.

19. UCAM Murcia CF 28 26 6 10 10 27 35.

20. CD Mirandés 27 27 6 9 12 24 44.

21. Nàstic 26 26 5 11 10 26 34.

22. UD Almería 25 26 6 7 13 24 29.