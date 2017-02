Previa del Real Madrid - UD Las Palmas

La presión y el retorno de Jesé amenazan al Real Madrid Los de Zidane vuelven a defender su liderato ante una UD Las Palmas que busca no hacer caso a su mala racha en el Bernabéu

La presión y el retorno de Jesé amenazan al Real Madrid

Los de Zidane vuelven a defender su liderato ante una UD Las Palmas que busca no hacer caso a su mala racha en el Bernabéu

El Real Madrid volverá a defender su liderato en solitario de LaLiga Santander este miércoles en la visita de la Unión Deportiva Las Palmas al Santiago Bernabéu (21.30 horas), en un partido marcado por el retorno del canario Jesé Rodríguez.

Menos de un año después de marcharse al PSG, el delantero, uno de los mejores jugadores de la cantera blanca y que no pudo hacerse un hueco ante la casi inexpugnable 'BBC' y por culpa de una grave lesión de rodilla, vuelve a la que fue su casa, pero no con los colores del conjunto parisino sino con los del siempre atrevido equipo de Quique Setién, inmerso en una mala racha de la que quieren sacar provecho los de Zinédine Zidane, también con ciertas dudas en su juego.

Las dos salidas consecutivas a la Comunidad Valenciana no han sido del todo positivas para los madridistas, perdedores en Mestalla y que salieron airosos del Estadio de la Cerámica tras remontar con cierta polémica un 2-0 adverso. Los dos encuentros dejaron la sensación de falta de solidez en las filas del líder, que volverá a jugar con la presión de la téorica victoria del FC Barcelona en el Camp Nou ante el Sporting.

Por ello, el Real Madrid apela al Bernabéu, donde justamente ha cumplido un año invicto desde que cediese en el derbi ante el Atlético el 27 de febrero, para retomar sus mejores sensaciones de cara a un mes de marzo, 'menos' exigente por la presencia de un parón internacional, pero con otras dos salidas llenas de peligros como Ipurua y San Mamés, más la de 'Champions' a San Paolo.

Zidane ha intentado mantener la calma ante otro atisbo de zozobra de un equipo que vuelve a conceder demasiado atrás y al que le cuesta mandar cuando tiene enfrentes rivales que quieren la pelota, como será el caso de Las Palmas, dispuesta a mantener su seña de identidad pese acumular cuatro derrotas consecutivas.

En cambio, el equipo madridista parece que se encuentra más a gusto ante su público y sus dos últimos visitantes, Real Sociedad y Espanyol, apenas inquietaron la portería, guión que espera repetir ante un rival que baja fuera del Gran Canaria donde fue capaz de plantar cara en la primera vuelta (2-2).

Para este partido, Zidane podría volver a hacer cambios para ratificar su mensaje de que necesita a todos "'enchufados'". De nuevo tendrá que decidir el destino de Isco y Morata, que con sus actuaciones y goles siguen reclamando un sitio en el once que podrían tener este miércoles como ya les sucedió ante el Espanyol.

El malagueño podría encontrar acomodo en el centro del campo donde 'Zizou' da un respiro en esta ocasión a Casemiro, que no va ni convocado, y donde Modric lleva un par de partidos lejos de su mejor nivel y donde la ausencia del mediocentro brasileño reduce las opciones de descanso para Kroos. Kovacic, James Rodríguez y Marco Asensio también esperan su oportunidad, siendo el croata con el que más cuenta para su técnico.

Por su parte, el madrileño sigue en su pelea particular con un Benzema que no se aleja de la irregularidad de toda la temporada y con problemas para encadenar una serie de partidos buenos. Los que parece que no descansarán serán Cristiano Ronaldo y Gareth Bale, con el galés buscando su mejor forma tras su lesión y titular ya en Villarreal.

Atrás, Zidane sigue sin poder contar con los lesionados Varane y Danilo, lo que minimiza sus rotaciones. Con todo, Nacho podría ser el elegido en esta ocasión para dar descanso en el centro a Pepe o Sergio Ramos.

LAS PALMAS, NEGADA EN EL BERNABÉU

Por su parte, la UD Las Palmas se presenta en un estadio 'maldito' con la esperanza de lograr su primera victoria en el feudo madridista donde sólo ha arañado cuatro empates en sus anteriores 32 visitas. En la del año pasado, perdió por 3-1 y recibió un tanto de Jesé en el que era el segundo partido de Quique Setién en el banquillo.

Entonces, el conjunto canario llegaba a la capital en una situación similar, con cinco jornadas sin ganar, y se dejó muchas de sus opciones tras un mal inicio con dos goles en 15 minutos. De esta derrota debe aprender para no repetir puesta en escena ante un rival que saldrá con ganas de mandar desde el principio.

En una semana de exigencia, Setién podría ser fiel a las rotaciones para mantener la intensidad en un duelo que promete una bonita batalla en el centro del campo donde Roque Mesa quiere imponer su calidad. En defensa, Mauricio Lemos podría volver al centro de una defensa que, salvo sorpresa, seguirá respaldada por Javi Varas pese a su error que costó los tres puntos ante la Real el pasado viernes.

Donde parece que no habrá cambios será en su parte ofensiva donde Las Palmas apostará por la velocidad de Jesé y Tana por las bandas, el talento de Jonathan Viera en la mediapunta, y la fuerza arriba de Kevin-Prince Boateng.

FICHA TÉCNICA.

--POSIBLES ALINEACIONES.

REAL MADRID: Navas; Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo; Kovacic, Kroos, Isco; Bale, Morata y Cristiano Ronaldo.

UD LAS PALMAS: Varas; Simón, Bigas, Lemos, Castellano; Vicente Gómez, Roque Mesa; Tana, Viera, Jesé, y Boateng.

--ÁRBITRO: Fernández Borbalán (C.Andaluz).

--ESTADIO: Santiago Bernabéu.

--HORA: 21.30.