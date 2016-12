Nuria Fernández: "Los atletas preparamos la San Silvestre como si fuese un campeonato del mundo"

La atleta española Nuria Fernández señaló que la San Silvestre Vallecana es una carrera "mágica" en la se siente "especial" y donde los atletas la preparan como si fuese un "campeonato del Mundo", recomendando a todo el mundo que la corra "al menos una vez en la vida".

"Es una carrera mágica, en Navidad, te sientes especial. Está hecha con tanto cariño que los atletas la preparamos como si fuese un campeonato del Mundo. Recomiendo correrla a todo el mundo al menos una vez en la vida", indicó en la presentación de la San Silvestre Vallecana con los atletas internacionales que tuvo lugar este viernes.

Nuria Fernández reconoció que es una carrera dónde se juntan "muchas emociones" y recomendó disfrutar porque es el "último" día del año. "Yo cuando llego a meta me emociono, parece que he ganado la carrera. El año pasado quedé sexta y te llegó gente diciéndome "que has ganado"", explicó.

"Es una carrera que tiene mucho público que te anima, que sabe quien eres, que entiende de atletismo. Te llevan en volandas los últimos kilómetros, que son los más duros, y la salida es espectacular, yo siempre salgo fuera de ritmo. Me digo sal a 3'30" el kilómetro pero nunca sales a ese ritmo por la música, la gente..." apuntó.

La madrileña expresó su deseo de competir en pista cubierta en un futuro después de lesionarse el tendón de Aquiles y no acudir a los Juegos Olímpicos de Río, para los que tenía marca. "Me quedé con una espina clavada. Estoy entrenando para ello pero siempre hay algún percance y ahora tengo alguna molestia en la cadera, pero gracias a la San Silvestre estoy motivada. Creo que me va a lanzar para prepararme", matizó.

Las africanas son las favoritas para hacerse con el título, pero se pueden "equivocar" por no "conocer" bien el circuito. "Nosotras, las españolas, nos lo sabemos bien y eso es una ventaja. Hay que disfrutar y ver que se puede hacer. Creo que va a estar muy reñido. Hay que saber correrla porque son casi 8 kilómetros cuesta abajo y al día siguiente estamos todos con agujetas porque tendemos a frenar en las bajadas", comentó.

Finalmente, respecto a los problemas de contaminación que está sufriendo Madrid estos días, la atleta no se mostró preocupada. "Yo creo que como todos los deportistas estamos súper sanos no hay problemas, es más para la gente mayor o gente que tiene problemas respiratorios", concluyó.