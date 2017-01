Almagro: "No he venido a jugar por 50.000 dólares, tengo más de 10 millones"

"He venido porque creía que podía jugar. He estado en el 'Top 10', y tengo más de diez millones dólares. No he venido a jugar por 50.000. Esta no es la razón", dijo Almagro tras retirarse por lesión ante el francés Jeremy Chardy cuando iba perdiendo 4-0.

Además, explicó que ha estado intentando jugar durante la semana, pero que se sometió a una resonancia magnética y que "el resultado no fue bueno". "He sentido el problema de nuevo sobre la pista y he tenido que retirarme", sentenció.