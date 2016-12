Familiar Fernando: "Pido a la justicia que no salga de la cárcel hasta el juicio"

"Era una persona manipuladora, vive en un mundo de fantasía por encima de sus posibilidades, coches caros, ropa de marca, mejores restaurantes...para un solo sueldo veíamos que era algo irreal. Hasta su apellido era mentira...Cuando nos enteramos de que había hecho un desfalco en la empresa de Menorca rompimos la relación con él (...) Conocimos a Marga y a la niña cuando falleció nuestra madre. Yo por el bien de la gente y a las personas que ha estafado pido a la justicia que no salga hasta que no se celebre el juicio. Además, animo a la gente que le ha estafado a que lo denuncie", ha declarado un familiar cercano a Fernando, que asegura que no cree que esté arrepentido porque es la tercera vez que entra en la cárcel.