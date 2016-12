Toño Sanchís: "En ningún momento me intenté suicidar, sólo quería dormir"

"De un día a otro pasé de ser un héroe a ser un villano. El día que me tomé las pastillas llevaba una semana sin dormir y tuve un viernes horrible. Veía que se me iban muchos representados sin razón, no entendía nada y sólo veía cómo blasfemaban sobre mí y sobre mi familia. Lo único que quería era dormirme y descansar, por eso me tomé pastillas, pero se me fue la mano. En ningún momento me intenté suicidar, pero entré en un protocolo de intento de suicido y me asignaron un psiquiatra ", ha explicad Toño Sanchís sobre su ingreso en el hospital.

Toño: "Belén nunca quiso sentarse conmigo para que le explicase todo"

Una vez más, Toño Sanchís ha asegurado que Belén Esteban "miente desde el principio". El exrepresentante de la colaboradora de 'Sálvame' nos ha contado cómo se enteró del conflicto entre ellos: "Ella y yo teníamos una gran complicidad y solo con mirarnos sabíamos lo que teníamos que hacer. Yo no venía a Telecinco a hacerme famoso, venía a defenderla. Un día me encontré a sus gestores aquí, antes de que ella me contase nada. Lo siguiente que recibí fue un mensaje en el que se despedía de mí. Yo quería hablar con ella, pero nunca hubo una reunión".

Toño sanchís: "Belén Esteban se está hundiendo por su mala cabeza"

"No me he sentado antes en un plató porque ella era el personaje mediático más potente que había, aunque se esté hundiendo por su mala cabeza y sé que algún día se va a arrepentir de todo esto. La justicia hablará y me dará la razón a mí, estoy convencido. Belén Esteban tiene un problema administrativo desde que la conozco, no conmigo, sino con el Ministerio de Hacienda", ha explicado Toño Sanchís.

Toño: "Buscamos un interlocutor y decidimos que fuera Lorena"

Muchos han asegurado que la mujer de Toño Sanchís no sabía nada de lo que estaba pasando, pero el representante ha querido desmentirlo todo: "Decidimos que Lorena fuese nuestro interlocutor y ella está al corriente desde el minuto uno de todo". Además, Toño asegura que le ha proporcionado toda la información que lehapedido y que él estaba obligado a entregarle. Si él hubiese estado en el lugar de Belén, tiene claro cómo habría actuado: "Yo habría ido de cara. Le habría preguntado lo que pasaba para que me lo hubiesen explicado y ya está".

Toño Sanchís: "Miguel acabará siendo otra víctima de Belén Esteban"

Toño Sanchís ha dejado claro en 'El Programa de Ana Rosa' que no tienen nada en contra de Miguel, la actual pareja de Belén Esteban: "De aquí a nada Miguel v aa ser otra víctima de Belén Esteban. Ya lo fue y volverá a serlo. Él me da igual, pero ella no porque lo que quiere es eludir todos sus problemas y tirar su mierda sobre mí", ha asegurado el representante.

Toño: "Nunca he tenido una relación sentimental con Belén"

Lecquio ha soltado una noticia bomba en el programa: otro representante le ha asegurado que ha visto a Belén Esteban y a Toño Sanchís besándose en varias ocasiones. El representante lo ha negado todo y ha asegurado que entre ellos "nunca he habido una relación sentimental".

Toño: "Belén amenazó con marcharse de la cadena si Fran iba a 'Supervivientes"

Toño Sanchís tiene claro que Fran Álvarez es otra víctima de Belén Esteban. Según el representante, la colaboradora amenazó con marcharse del a cadena si su exmarido participaba en 'Supervivientes. "Un veto en toda regla", ha asegurado durante su entrevista en 'El Porgrama de Ana Rosa'.