El padre de Nadia presenta un recurso para salir de la cárcel
En el recurso argumenta que todos los donativos fueron para la niña
26.12.16 | 10:15h. telecinco.es |
El padre de Nadia quiere salir de la cárcel y lo pide con un recurso en el que su abogado asegura que el juez se ha basado más en suposiciones que en hechos. Lo justifica diciendo que todavía no se han completado las investigaciones y que por lo tanto no se le puede considerar responsable de los hechos que le imputa el juez. Fernando insiste en que si mantenía un alto nivel de vida, era porque así lo necesitaban Nadia y sus terapias alternativas, asegurando que su desesperación para encontrar una cura para su hija le hizo invertir en estos costosos tratamientos.
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