Carlota Corredera: "No creo a Toño y espero que los tribunales le den la razón a Belén"

Carlota Corredera conoce muy bien a Belén Esteban y a Toño Sanchís. La presentadora de 'Sálvame' ha querido posicionarse de lado de Belén, ya que está segura de que el representante miente. "Siempre me he posicionado de parte de Belén y lo voy a seguir haciendo. No me creo nada de lo que dice Toño porque he comprobado muchas mentiras de lo que ha dicho públicamente. Espero que los tribunales le den la razón a Belén porque además lo está pasando muy mal. Se siente estafada económicamente, pero más emocionalmente", ha asegurado en 'El Programa de Ana Rosa'. Además, la presentadora ha desmentido que Toño fuese la persona que le empujó a salir de su 'enfermedad': Las dos personas que pusieron a Belén al límite para que se curase definitivamente son los dos productores ejecutivos de 'La Fábrica de la Tele".