Toño Sanchís: "No he tenido ningún problema con mi mujer"

Tras la discusión entre Toño Sanchíz y Marisa Martín Blázquez por si Lorena, la mujer de Toño, se iba a marchar de casa, hemos preguntado al exrepresentante de Belén Esteban sobre si la polémica en la que están inmersos ha generado problemas en la relación con su mujer. "Esta situación tan complicada solo puede unir o desunir y yo con Lorena no he tenido ni un solo problema. En el terreno sentimental no nos ha afectado nada y ella sabe todo desde el minuto uno", ha explicado Toño Sanchís.