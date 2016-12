El consejo de Toño Sanchís a Belén Esteban: "Vete a boxes y recíclate"

"Tus amenazas se van a terminar ya. Voy a decir y a hacer lo que me dé la gana, pero que no se te ocurra amenazarme nunca más. Dices que has firmado ya, me alegro porque vas a la baja. Tu mayor enemiga eres tú misma y te voy a dar un consejo: vete a boxes. Tu cupo de mentiras y de hacer daño a la gente se ha llenado, así que vete y recíclate", ha declarado Toño Sanchís tras escuchar las declaraciones que Belén Esteban hizo en 'Sálvame'.

Toño Sanchís: "Yo estaré aquí por Belén, pero ella por tener una hija con un torero"

Cansado de que Belén le acuse de entrar en 'Gran Hermano VIP' gracias a ella, Toño Sanchís ha querido darle donde más le duele: "Belén no viene de la Universidad de Ciencias de la Información, ni de ser presentadora del tiempo, ella salta a la popularidad por ser la pareja y tener una hija con el torero más famoso de ese momento. Pero parece que se le olvida, yo sé por qué estoy aquí, lo dije en el video de presentación de 'GHVIP'", ha sentenciado.

Toño Sanchís: "Belén no me va a decir lo que tengo que opinar"

"Ahora se acuerda de los 'belenistas' cuando los ha ignorado toda la vida. Creo que esta señora no se ha enterado de que no nos une nada. A mí no tiene que decirme lo que tengo que decir o con quien tengo que hablar. Voy a decir lo que me dé la gana, esta señora ya no me marca los tiempos como antes", ha declarado Toño Sanchís, tras escuchar los comentarios que Belén Esteban hizo en 'Sálvame'.

Toño Sanchís: "He hablado estos días con Fran. Somos amigos"

Fran Álvarez habla con quien quiere y cuando quiere, esto lo ha dejado claro durante su visita al plató de 'El Programa de Ana Rosa'. Además, el representante nos ha sorprendido asegurando que es amigo de Fran Álvarez: "Con Fran no he hablado una vez, he hablado las veces que me ha dado la gana. Mantenemos una relación cordial, tenemos un amigo en común y hablamos, especialmente de mentiras... Fran ya pasa de este tema porque se le ha hecho mucho daño". ha asegurado.

Toño, a Marisa Martín Blázquez: "Mientes y además no contrastas la información"

Tras las acusaciones de Marisa Martín Blázquez asegurando que la mujer de Toño Sanchís tiene la intención de marcharse de casa, el exrepresentante de Belén Esteban le ha reprochado su "Poca profesionalidad": "Hay que tener muy poca vergüenza para decir que una amiga de mi mujer te ha dicho que mi mujer se va a marchar de casa. Marisa, mientes, no contrastas la información y dices tonterías". La colaboradora de 'AR' se ha defendido, asegurando que "toda la información que he dicho está contrastada y sigo defendiendo ese contenido y otro que no he querido contar por respeto a tu mujer".

Toño Sanchís: "No he tenido ningún problema con mi mujer"

Tras la discusión entre Toño Sanchíz y Marisa Martín Blázquez por si Lorena, la mujer de Toño, se iba a marchar de casa, hemos preguntado al exrepresentante de Belén Esteban sobre si la polémica en la que están inmersos ha generado problemas en la relación con su mujer. "Esta situación tan complicada solo puede unir o desunir y yo con Lorena no he tenido ni un solo problema. En el terreno sentimental no nos ha afectado nada y ella sabe todo desde el minuto uno", ha explicado Toño Sanchís.



Toño Sanchís: "No entro a 'GH VIP' con ninguna estrategia, pero voy a jugar"

Tras confirmarse su participación en esta edición de 'GH VIP', Toño Sanchís se ha mostrado encantado con los compañeros que de momento le van a acompañar en su paso por la casa de Guadalix de la Sierra. Además, el representante nos ha contado cómo va a ser su táctica para intentar ganar: "No voy con ningún tipo de estrategia, pero voy a jugar. No he vetado a nadie allí y estoy dispuesto a mostrarme tal y como soy", ha asegurado.

Toño Sanchís: "Le pido a la gente un voto de confianza para que me conozcan de verdad"

Toño Sanchís ha dejado claro qué motivos le han llavado a participar en 'Gran Hermano VIP': "Tuve varias reuniones con representados míos y yo no quise escuchar ninguna propuesta para mí. Cuando me dijeron que no iba a haber ningún representado mío en 'GH VIP'm fue cuando me senté a negociar. Todos trabajamos por dinero y la parte económica también es interesante. Pero sobre mí se ha volcado el camión de la basura y el dibujo que han hecho de mí no corresponde con mi persona, por eso quiero ir y demostrar cómo soy. Le pido a la gente un voto de confianza, que me conozcan tal y cómo soy...".