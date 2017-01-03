Cómo puedes evitar que se repita el estallido de la burbuja inmobiliaria
Comienza la recuperación del mercado de la vivienda
03.01.17 | 10:43h. telecinco.es |
¿Se están evitando los errores del pasado que nos llevaron a la burbuja? Algunos críticos advierten del peligro de cometer los mismos errores, pero el experto de ‘Idealista’ descarta que eso pueda volver a ocurrir. Advierte que no hay que endeudarse más del 80% del valor de la casa ni invertir más del 30% de los ingresos anuales a pagar la hipoteca. Además, al construcción está remontando y cada vez hay mayor ocupación en las viviendas que, hasta hace dos días, permanecían vacías. Como ejemplo tenemos la ‘mini ciudad’ de Villaverde en construcción; en Valdebebas quedan ya pocos carteles de “se vende”; Montecarmelo, por su parte, ha protagonizado la operación de suelo más cara desde que estalló la burbuja inmobiliaria.
Déjanos tu opinión
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.
Hoy en la tele
-
00:40
MI CASA ES LA TUYA
-
02:30
PREMIER CASINO
-
02:40
FUSIÓN SONORA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:15
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
CINE 5 ESTRELLAS: 'CONTRARRELOJ'
-
23:45
CINE: 'SIN LÍMITES'
-
01:50
CINE: 'PELIGRO EN EL PARAISO'
-
-
03:25
FUSIÓN SONORA
-
01:50
CINE: 'PELIGRO EN EL PARAISO'
-
-
03:25
FUSIÓN SONORA
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:10
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
CINE 5 ESTRELLAS: 'GRACE DE MÓNACO' (ESTRENO)
-
00:00
CINE: 'HITCHCOCK'
-
01:45
CINE: 'BLACK CAR'
-
-
03:25
FUSIÓN SONORA
-
01:00
CINE CUATRO: 'SIN CONTROL'
-
02:45
PURO CUATRO
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:15
PURO CUATRO
-
-
08:00
GYM TONY XS
-
09:30
ALERTA COBRA
-
10:30
ALERTA COBRA
-
11:25
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
16:00
HAWAI 5.0
-
16:45
HAWAI 5.0
-
17:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
18:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
19:30
HAZTE UN SELFI
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES
-
22:30
EL BLOCKBUSTER KIDS: 'ICE AGE 3 : EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS'
-
00:00
CINE CUATRO: 'CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS'
-
01:45
CASTLE
-
02:30
CASTLE
-
03:15
PURO CUATRO
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:00
PURO CUATRO
-
00:00
CINE CUATRO: 'CAMINANDO ENTRE DINOSAURIOS'
-
01:45
CASTLE
-
02:30
CASTLE
-
03:15
PURO CUATRO
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:00
PURO CUATRO
-
-
08:00
GYM TONY XS
-
09:30
ALERTA COBRA
-
10:30
ALERTA COBRA
-
11:25
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
16:00
HAWAI 5.0
-
16:45
HAWAI 5.0
-
17:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
18:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
19:30
HAZTE UN SELFI
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES
-
22:40
CINE CUATRO: 'STAR WARS: EPISODIO VI - EL RETORNO DEL JEDI'
-
-
02:00
ELEMENTARY
-
02:45
ELEMENTARY
-
03:30
PURO CUATRO
-
04:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:15
PURO CUATRO
-
01:10
LA QUE SE AVECINA
-
02:45
LA QUE SE AVECINA
-
04:00
HOY SE NOS AVECINA ...
-
04:30
MIRA MI MÚSICA
-
05:30
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
I LOVE TV
-
08:45
LOS SERRANO
-
10:15
AIDA
-
11:30
AIDA
-
12:50
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:35
LA QUE SE AVECINA
-
15:25
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
18:05
GYM TONY XS
-
18:35
GYM TONY XS
-
18:55
PAPA CANGURO
-
19:25
PAPA CANGURO
-
19:55
LOL ;-)
-
19:58
LOL ;-)
-
20:00
AIDA
-
21:20
GYM TONY
-
22:30
CINE: 'LOS TRES CHIFLADOS'
-
-
02:00
LA QUE SE AVECINA
-
03:20
LA QUE SE AVECINA
-
04:40
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
-
02:00
LA QUE SE AVECINA
-
03:20
LA QUE SE AVECINA
-
04:40
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:05
I LOVE TV
-
08:35
LOS SERRANO
-
10:00
AIDA
-
11:35
AIDA
-
12:55
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:30
LA QUE SE AVECINA
-
15:10
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:50
GYM TONY XS
-
18:15
GYM TONY XS
-
18:50
PAPA CANGURO
-
19:10
PAPA CANGURO
-
19:50
LOL ;-)
-
19:55
LOL ;-)
-
20:00
AIDA
-
21:20
GYM TONY
-
22:30
CINE: 'ICE AGE 3 : EL ORIGEN DE LOS DINOSAURIOS'
-
-
02:10
LA QUE SE AVECINA
-
03:30
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
05:30
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:30
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:55
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:05
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:30
LAZYTOWN
-
07:55
LAZYTOWN
-
08:20
DORAEMON
-
08:50
DORAEMON
-
09:15
DORAEMON
-
09:40
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:00
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:25
TEEN TITANS GO!
-
10:35
TEEN TITANS GO!
-
10:50
LAS SUPERNENAS
-
11:00
LAS SUPERNENAS
-
11:15
CLARENCE
-
11:25
CLARENCE
-
11:40
CLARENCE
-
11:50
CLARENCE
-
12:00
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:10
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:25
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:35
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:50
HORA DE AVENTURAS: MISIÓN ¡ZUZUMBA!
-
13:25
HORA DE AVENTURAS
-
13:36
HORA DE AVENTURAS
-
13:50
DORAEMON
-
14:15
DORAEMON
-
14:40
YO-KAI WATCH
-
15:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:50
WOOALA! (CORTOS)
-
15:55
SOMOS OSOS
-
16:05
SOMOS OSOS
-
16:20
CLARENCE
-
16:30
CLARENCE
-
16:45
CLARENCE
-
17:10
DORAEMON
-
17:30
DORAEMON
-
17:55
LAS SUPERNENAS
-
18:05
LAS SUPERNENAS
-
18:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:45
SOMOS OSOS
-
18:55
SOMOS OSOS
-
19:10
CLARENCE
-
19:20
CLARENCE
-
19:35
CLARENCE
-
19:45
CLARENCE
-
19:55
WOOALA! (CORTOS)
-
20:00
DORAEMON
-
20:25
TEEN TITANS GO!
-
20:35
TEEN TITANS GO!
-
20:50
YO-KAI WATCH
-
21:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:50
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:15
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:55
HORA DE AVENTURAS
-
23:20
TITO YAYO
-
23:30
TITO YAYO
-
23:45
STEVEN UNIVERSE
-
23:55
STEVEN UNIVERSE
-
00:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:30
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:55
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:05
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
00:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:30
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:55
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:05
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:30
LAZYTOWN
-
07:55
LAZYTOWN
-
08:20
DORAEMON
-
08:50
DORAEMON
-
09:15
DORAEMON
-
09:40
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:00
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:25
TEEN TITANS GO!
-
10:35
TEEN TITANS GO!
-
10:50
LAS SUPERNENAS
-
11:00
LAS SUPERNENAS
-
11:15
CLARENCE
-
11:25
CLARENCE
-
11:40
CLARENCE
-
11:50
CLARENCE
-
12:00
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:10
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:25
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:35
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:50
HORA DE AVENTURAS: MISIÓN ¡ZUZUMBA!
-
13:25
HORA DE AVENTURAS
-
13:36
HORA DE AVENTURAS
-
13:45
WOOALA! (CORTOS)
-
13:50
DORAEMON
-
14:15
DORAEMON
-
14:40
YO-KAI WATCH
-
15:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:30
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:55
SOMOS OSOS
-
16:05
SOMOS OSOS
-
16:20
CLARENCE
-
16:30
CLARENCE
-
16:45
CLARENCE
-
17:10
DORAEMON
-
17:30
DORAEMON
-
17:55
LAS SUPERNENAS
-
18:05
LAS SUPERNENAS
-
18:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
18:45
SOMOS OSOS
-
18:55
SOMOS OSOS
-
19:05
WOOALA! (CORTOS)
-
19:10
CLARENCE
-
19:20
CLARENCE
-
19:35
CLARENCE
-
19:45
CLARENCE
-
20:00
DORAEMON
-
20:25
TEEN TITANS GO!
-
20:35
TEEN TITANS GO!
-
20:50
YO-KAI WATCH
-
21:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
21:50
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:15
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
22:55
HORA DE AVENTURAS
-
23:20
TITO YAYO
-
23:30
TITO YAYO
-
23:45
STEVEN UNIVERSE
-
23:55
STEVEN UNIVERSE
-
00:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:30
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:55
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:05
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
00:30
C.S.I. MIAMI
-
01:10
C.S.I. MIAMI
-
02:10
C.S.I. MIAMI
-
02:45
C.S.I. MIAMI
-
03:30
CUENTA ATRAS
-
04:15
CUENTA ATRAS
-
05:05
LA TIENDA EN CASA
-
05:35
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:15
RIS CIENTIFICA
-
07:10
M.I.R
-
08:30
M.I.R
-
09:45
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
10:55
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
11:55
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
12:50
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:50
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
14:30
FLASHPOINT
-
15:30
FLASHPOINT
-
16:25
WALKER
-
17:25
WALKER
-
18:20
WALKER
-
19:15
WALKER
-
20:05
C.S.I. LAS VEGAS
-
20:45
C.S.I. NEW YORK
-
21:45
C.S.I. NEW YORK
-
22:40
C.S.I. NEW YORK
-
23:15
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
00:10
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
01:00
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
01:50
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
02:35
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
03:15
CUENTA ATRAS
-
04:05
CUENTA ATRAS
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:10
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
01:00
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
01:50
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
02:35
MARVEL - AGENTES DE S.H.I.E.L.D.
-
03:15
CUENTA ATRAS
-
04:05
CUENTA ATRAS
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:05
RIS CIENTIFICA
-
07:00
M.I.R
-
08:25
M.I.R
-
10:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
11:00
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
12:15
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
12:55
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:50
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
14:30
FLASHPOINT
-
15:30
FLASHPOINT
-
16:25
WALKER
-
17:25
WALKER
-
18:20
WALKER
-
19:10
WALKER
-
20:05
C.S.I. LAS VEGAS
-
21:00
C.S.I. NEW YORK
-
21:45
C.S.I. NEW YORK
-
22:40
HAWAI 5.0
-
23:10
HAWAI 5.0
-
00:00
HAWAI 5.0
-
00:50
HAWAI 5.0
-
01:40
HAWAI 5.0
-
02:25
HAWAI 5.0
-
03:00
CUENTA ATRAS
-
04:00
CUENTA ATRAS
-
04:45
LA TIENDA EN CASA
-
05:15
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:40
MAJOR CRIMES
-
01:30
MAJOR CRIMES
-
02:15
MAJOR CRIMES
-
02:55
MAJOR CRIMES
-
03:35
MAJOR CRIMES
-
04:15
MAJOR CRIMES
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
-
07:20
EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
-
07:45
EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
-
08:05
EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
-
08:40
QUIERO SER
-
09:15
MUJERES DESESPERADAS
-
10:00
MUJERES DESESPERADAS
-
10:55
CASTLE
-
11:50
CASTLE
-
12:45
CASTLE
-
13:40
MAJOR CRIMES
-
14:20
MAJOR CRIMES
-
15:10
MAJOR CRIMES
-
16:05
MAJOR CRIMES
-
16:55
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'ÁNGELES EN LA NIEVE'
-
18:35
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN ENCARGO MUY ESPECIAL'
-
20:20
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
20:30
QUIERO SER
-
21:00
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
21:30
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
22:00
ELEMENTARY
-
22:40
ELEMENTARY
-
23:35
ELEMENTARY
-
00:35
ELEMENTARY
-
-
02:10
ELEMENTARY
-
02:50
ELEMENTARY
-
03:35
THE CLOSER
-
04:15
THE CLOSER
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
00:35
ELEMENTARY
-
-
02:10
ELEMENTARY
-
02:50
ELEMENTARY
-
03:35
THE CLOSER
-
04:15
THE CLOSER
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
-
07:05
EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
-
07:45
EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
-
08:05
EL VESTIDO DE TU BODA: ATLANTA
-
08:40
QUIERO SER
-
09:15
MUJERES DESESPERADAS
-
10:00
MUJERES DESESPERADAS
-
10:55
CASTLE
-
11:50
CASTLE
-
12:45
CASTLE
-
13:40
MAJOR CRIMES
-
14:20
MAJOR CRIMES
-
15:10
MAJOR CRIMES
-
16:05
MAJOR CRIMES
-
16:55
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN CUENTO DE NAVIDAD'
-
18:35
DIVINITY CHRISTMAS HOLIDAYS: 'UN AMOR CON SIETE VIDAS'
-
20:20
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
20:30
QUIERO SER
-
21:00
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
21:30
CAZAMARIPOSAS LIVE!
-
22:00
MOTIVE
-
22:45
MOTIVE
-
23:35
MOTIVE
-
00:35
MOTIVE
-
01:25
MOTIVE
-
02:15
MOTIVE
-
02:55
MOTIVE
-
03:35
MOTIVE
-
04:15
MOTIVE
-
04:55
MIRAMIMUSICA
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
00:15
LOS VIAJES INSÓLITOS DE ANTHONY BOURDAIN
-
01:15
LOS VIAJES INSÓLITOS DE ANTHONY BOURDAIN
-
02:10
LOS VIAJES INSÓLITOS DE ANTHONY BOURDAIN
-
02:45
LOS VIAJES INSÓLITOS DE ANTHONY BOURDAIN
-
03:30
LOS VIAJES INSÓLITOS DE ANTHONY BOURDAIN
-
-
-
04:55
CALLEJEROS
-
05:30
CALLEJEROS
-
06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
06:30
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:15
CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:55
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:35
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:35
RÍO SALVAJE
-
13:25
RÍO SALVAJE
-
14:00
MI EXTRAÑA OBSESION ESPECIAL NAVIDAD 2
-
14:55
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
15:30
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
15:55
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:30
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:55
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:25
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:55
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:45
VETERINARIO AL RESCATE
-
19:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
20:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:45
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
-
23:40
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
-
00:35
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
-
01:35
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
-
02:25
HORAS DESESPERADAS
-
02:50
HORAS DESESPERADAS
-
03:15
HORAS DESESPERADAS
-
03:40
CONVÉNZEME
-
-
-
04:50
CALLEJEROS
-
05:25
CALLEJEROS
-
00:35
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
-
01:35
LOS DESASTRES NATURALES MÁS IMPACTANTES
-
02:25
HORAS DESESPERADAS
-
02:50
HORAS DESESPERADAS
-
03:15
HORAS DESESPERADAS
-
03:40
CONVÉNZEME
-
-
-
04:50
CALLEJEROS
-
05:25
CALLEJEROS
-
06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
06:20
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:10
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:55
CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:55
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:50
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:40
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:55
CONVÉNZEME
-
13:35
CONVÉNZEME
-
14:05
MI EXTRAÑA OBSESIÓN
-
14:40
MI EXTRAÑA OBSESIÓN
-
15:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
15:30
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:00
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:30
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
16:55
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:25
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:55
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:50
VETERINARIO AL RESCATE
-
19:15
VETERINARIO AL RESCATE
-
20:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:50
INKMASTER
-
23:35
INKMASTER
-
00:15
INKMASTER
-
01:05
INKMASTER
-
01:55
INKMASTER
-
02:35
INKMASTER
-
03:10
BE THE BEST
-
03:55
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
04:05
CALLEJEROS
-
04:50
ESPECIAL CALLEJEROS
Debes iniciar sesión para poder comentar
Inicia sesión