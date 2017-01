Carolina Bescansa: "Podemos no corre el riesgo de desaparecer"

"Podemos no corre el riesgo de desaparecer, pero tenemos que hacer las cosas bien para que de Vista Alegre salga un partido más reforzado. Todos los dirigentes de Podemos tenemos que cuidar el partido y creo que en los últimos meses no lo hemos hecho todo lo necesario. Esta dinámica de Ping-Pong no nos ayuda y lo que tenemos que hacer es cuidar la herramienta", ha asegurado Carolina Bescansa tras sus polémicas declaraciones.