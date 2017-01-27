Kiko sigue luchando por la custodia compartida
Kiko Rivera gana la batalla a Jessíca: su hijo no podrá irse de España
El juez prohibe a Jessica Bueno escolarizar a su hijo en Londres
Sandra Aladro explica el enfrentamiento de Kiko y Jessica el pasado viernes
27.01.17 | 13:11h.
El hijo de Isabel Pantoja ha conseguido un logro importante en su batalla judicial con su expareja, la modelo Jessica Bueno, para conseguir la custodia compartida de su hijo Francisco. Un juez de Eibar prohíbe que Jessica escolarice a su hijo en un colegio de Londres, donde actualmente vive su marido, el futbolista Jota Peleteiro.
Kiko Rivera no olvidará esta fecha, 26 de enero de 2017. El Dj recibió una noticia que cambiará por completo su futuro y el de su familia. Mientras atendía a la prensa, el móvil de Kiko sonaba y tras hablar unos minutos, Kiko explotaba de alegría. No tardó en avisar a su madre, su mujer y sus amigos de la buena noticia que tenía. El periodista Pepe del Real informa d el motivo de la sonrisa de Kiko y la familia Pantoja.
El juez prohibe que su ex escolarice al hijo que ambos tuvieron en un colegio de Londres. Jessica se trasladó a Bilbao para vivir con su actual pareja, el jugador Jota Peleteiro del club inglés Brentford. Peleteiro fue cedido al Eibar y ha sido reclamado por su club para volver a jugar en Inglaterra. "El juez considera que la vida familiar de Jessica no es lo suficientemente estable para el menor", informa el colaborador de 'AR'. Así, J essica Bueno tiene que mantener su residencia en España mientras su marido vive en Inglaterra. Los padres de la modelo se han trasladado a Bilbao para ayudar a Jessica en esta difícil situación.
La comunicación entre Kiko y Jessica es casi nula. El viernes tuvieron un enfrentamiento
La periodista Sandra Aladro asegura que la comunicación entre Kiko Rivera y su ex, la modelo Jessica Bueno, es casi inexistente. Según la periodista, ambos protagonizaron un incidente de tensión máxima el viernes pasado, 20 de enero, en el aeropuerto de Sevilla. Al llegar Kiko de Galicia, se enteró de que Jessica había llegado al aeropuerto con su hijo a través de los periodistas. Al saber que su hijo estaba en la ciudad se disgustó mucho y se puso en camino a casa de Jessica Bueno.
Déjanos tu opinión
Esta web no se hace responsable de las opiniones y comentarios de los usuarios.
El número de comentarios enviados puede no coincidir con los publicados debido a la moderación.
Hoy en la tele
-
01:45
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
06:25
LATIN FIT
-
06:30
INFORMATIVOS TELECINCO
-
08:55
EL PROGRAMA DE ANA ROSA
-
12:45
MUJERES Y HOMBRES Y VICEVERSA
-
14:15
CAMBIAME
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
SÁLVAME LIMÓN
-
17:00
SÁLVAME NARANJA
-
20:15
PASAPALABRA
-
21:10
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
SÁLVAME DELUXE
-
02:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
03:00
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
02:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
03:00
GRAN HERMANO VIP: LA CASA EN DIRECTO
-
-
06:20
I LOVE TV: LO MEJOR
-
07:20
CONVÉNZEME
-
07:50
CONVÉNZEME
-
08:20
CAMBIAME
-
09:05
CAMBIAME
-
09:55
CAMBIAME
-
10:45
CAZAMARIPOSAS VIP
-
12:00
GOT TALENT
-
15:00
INFORMATIVOS TELECINCO
-
15:35
DEPORTES
-
15:45
EL TIEMPO
-
16:00
CINE: 'UP IN THE AIR'
-
18:00
¡QUÉ TIEMPO TAN FELIZ! ESPECIAL
-
20:15
PASAPALABRA
-
21:05
INFORMATIVOS TELECINCO
-
21:35
DEPORTES
-
21:45
EL TIEMPO
-
22:00
GOT TALENT
-
00:45
GOT TALENT. MOMENTAZOS
-
01:30
GOT TALENT
-
-
00:30
MENTES CRIMINALES
-
01:15
MENTES CRIMINALES
-
02:00
MENTES CRIMINALES
-
02:45
MENTES CRIMINALES
-
03:30
PURO CUATRO
-
-
05:15
PURO CUATRO
-
-
08:00
GYM TONY XS
-
08:30
GYM TONY XS
-
09:30
ALERTA COBRA
-
10:30
ALERTA COBRA
-
11:25
LAS MAÑANAS DE CUATRO (PRIMERA HORA)
-
12:30
LAS MAÑANAS DE CUATRO
-
14:15
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
16:00
HAWAI 5.0
-
16:45
HAWAI 5.0
-
17:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
18:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
19:30
CRÓNICA CUATRO
-
20:00
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES
-
22:30
EL BLOCKBUSTER: 'EL CORREDOR DEL LABERINTO' (ESTRENO)
-
00:40
CINE CUATRO: 'SKYLINE'
-
02:15
CINE CUATRO: 'LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA TIERRA'
-
03:45
PURO CUATRO
-
-
05:15
MIRA MI MÚSICA
-
05:45
PURO CUATRO
-
00:40
CINE CUATRO: 'SKYLINE'
-
02:15
CINE CUATRO: 'LAS ÚLTIMAS HORAS DE LA TIERRA'
-
03:45
PURO CUATRO
-
-
05:15
MIRA MI MÚSICA
-
05:45
PURO CUATRO
-
07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS : LO MEJOR
-
08:15
MALAS PULGAS
-
09:10
MALAS PULGAS
-
10:10
DESAFÍO EXTREMO
-
11:10
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
12:50
CALLEJEROS VIAJEROS
-
14:00
NOTICIAS CUATRO
-
14:45
EL TIEMPO
-
14:55
NOTICIAS CUATRO DEPORTES
-
15:25
DEPORTES CUATRO
-
15:45
HOME CINEMA: 'EL INCIDENTE'
-
17:30
HOME CINEMA: 'SEÑALES'
-
19:50
NOTICIAS CUATRO
-
21:00
DEPORTES CUATRO 2
-
21:20
EL TIEMPO
-
21:30
FIRST DATES: EN ANTERIORES CITAS
-
22:00
CINE CUATRO: 'MAX PAYNE'
-
23:40
CINE CUATRO: 'SABOTAGE'
-
01:40
CINE CUATRO: 'NIDO DE AVISPAS'
-
03:20
INTELLIGENCE
-
-
05:30
PURO CUATRO
-
00:20
LA QUE SE AVECINA
-
02:20
LA QUE SE AVECINA
-
03:35
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
I LOVE TV
-
08:55
LOS SERRANO
-
10:20
TERAPIA CON CHARLIE
-
10:40
TERAPIA CON CHARLIE
-
11:05
AIDA
-
12:20
HOY SE NOS AVECINA ...
-
12:50
"MAKING OF" LA QUE SE AVECINA
-
13:30
LA QUE SE AVECINA
-
14:55
LA QUE SE AVECINA
-
17:00
GYM TONY XS
-
17:15
GYM TONY XS
-
17:45
GYM TONY XS
-
18:15
GYM TONY XS
-
18:45
GYM TONY XS
-
18:55
PAPA CANGURO
-
19:15
PAPA CANGURO
-
19:50
LOL ;-)
-
19:55
LOL ;-)
-
20:05
AIDA
-
21:20
GYM TONY
-
22:30
LA QUE SE AVECINA
-
00:25
LA QUE SE AVECINA
-
02:10
LA QUE SE AVECINA
-
03:40
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:25
LA QUE SE AVECINA
-
02:10
LA QUE SE AVECINA
-
03:40
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
08:10
ROYAL PAINS
-
08:55
CASO ABIERTO
-
09:40
CASO ABIERTO
-
10:25
CASO ABIERTO
-
11:10
CASO ABIERTO
-
11:55
CASO ABIERTO
-
12:45
MENTES CRIMINALES
-
13:30
MENTES CRIMINALES
-
14:20
MENTES CRIMINALES
-
15:10
LA QUE SE AVECINA
-
16:35
AIDA
-
17:55
AIDA
-
19:20
LA QUE SE AVECINA
-
20:55
LA QUE SE AVECINA
-
22:50
C.S.I. LAS VEGAS
-
23:40
C.S.I. LAS VEGAS
-
00:25
C.S.I. LAS VEGAS
-
01:15
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:05
C.S.I. LAS VEGAS
-
02:45
C.S.I. LAS VEGAS
-
03:30
LA LÍNEA DE LA VIDA
-
05:30
MIRA MI MÚSICA
-
05:40
LA TIENDA EN CASA
-
00:05
STEVEN UNIVERSE
-
00:20
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
00:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:15
MR BEAN
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:35
MR BEAN
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:25
MR BEAN
-
06:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:10
LAZYTOWN
-
07:25
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
07:50
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
08:15
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
08:50
STEVEN UNIVERSE
-
09:00
STEVEN UNIVERSE
-
09:15
INSPECTOR GADGET
-
09:40
INSPECTOR GADGET
-
10:00
MR BEAN
-
10:25
MR BEAN
-
10:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
11:40
SUPERNOVATOS
-
11:50
SUPERNOVATOS
-
12:00
SUPERNOVATOS
-
12:10
SUPERNOVATOS
-
12:25
STEVEN UNIVERSE
-
12:35
STEVEN UNIVERSE
-
12:50
STEVEN UNIVERSE
-
13:00
STEVEN UNIVERSE
-
13:15
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
13:40
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
14:05
LAS SUPERNENAS
-
14:15
LAS SUPERNENAS
-
14:30
TEEN TITANS GO!
-
14:40
TEEN TITANS GO!
-
14:55
YO-KAI WATCH
-
15:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
15:55
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
16:10
CLARENCE
-
16:20
CLARENCE
-
16:35
CLARENCE
-
16:45
CLARENCE
-
17:00
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
17:20
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
17:45
TITO YAYO
-
17:55
TITO YAYO
-
18:05
TITO YAYO
-
18:15
SOMOS OSOS
-
18:25
SOMOS OSOS
-
18:40
SOMOS OSOS
-
19:05
TEEN TITANS GO!
-
19:15
TEEN TITANS GO!
-
19:30
LAS SUPERNENAS
-
19:40
LAS SUPERNENAS
-
19:55
TEEN TITANS GO!
-
20:05
TEEN TITANS GO!
-
20:20
LAS SUPERNENAS
-
20:30
LAS SUPERNENAS
-
20:40
TEEN TITANS GO!
-
20:55
TEEN TITANS GO!: TTG VS SN
-
21:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:35
CINE: 'EL GIGANTE DE HIERRO'
-
23:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:30
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:40
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:50
HORA DE AVENTURAS
-
00:15
STEVEN UNIVERSE
-
00:25
STEVEN UNIVERSE
-
00:35
STEVEN UNIVERSE
-
00:45
STEVEN UNIVERSE
-
01:00
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:20
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:05
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:50
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:25
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:10
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
00:15
STEVEN UNIVERSE
-
00:25
STEVEN UNIVERSE
-
00:35
STEVEN UNIVERSE
-
00:45
STEVEN UNIVERSE
-
01:00
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
01:20
MR BEAN
-
01:30
MR BEAN
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:05
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:50
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
03:45
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:25
MR BEAN
-
04:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:10
MR BEAN
-
05:30
CHOWDER
-
06:00
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
06:20
MR BEAN
-
06:45
MR BEAN
-
07:10
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
07:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
08:00
LAZYTOWN
-
08:25
LAZYTOWN
-
08:45
MI CABALLERO Y YO
-
08:55
MI CABALLERO Y YO
-
09:10
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
09:35
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
10:00
TEEN TITANS GO!
-
10:10
TEEN TITANS GO!
-
10:25
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
10:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
11:00
CLARENCE
-
11:10
CLARENCE
-
11:25
LAS SUPERNENAS
-
11:35
LAS SUPERNENAS
-
11:50
SOMOS OSOS
-
12:00
SOMOS OSOS
-
12:15
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:25
HISTORIAS CORRIENTES
-
12:40
TITO YAYO
-
13:05
TITO YAYO
-
13:15
STEVEN UNIVERSE: BISMUTO
-
13:25
YO-KAI WATCH
-
13:50
TEEN TITANS GO!: TTG VS SN
-
14:00
TEEN TITANS GO!
-
14:15
TEEN TITANS GO!
-
14:40
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
15:05
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
15:30
CINE: 'EL GIGANTE DE HIERRO'
-
16:55
LAS SUPERNENAS
-
17:05
LAS SUPERNENAS
-
17:20
LAS SUPERNENAS
-
17:45
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
18:10
DORAEMON, EL GATO COSMICO
-
18:35
MI CABALLERO Y YO
-
18:45
MI CABALLERO Y YO
-
19:00
MI CABALLERO Y YO
-
19:10
MI CABALLERO Y YO
-
19:25
CLARENCE
-
19:35
CLARENCE
-
19:50
CLARENCE
-
20:00
CLARENCE
-
20:15
TEEN TITANS GO!
-
20:25
TEEN TITANS GO!
-
20:40
SOMOS OSOS
-
20:50
SOMOS OSOS
-
21:05
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
21:30
CINE: 'LA LIGA DE LA JUSTICIA: EL ATAQUE DE LA LEGIÓN DEL MAL'
-
22:45
LEGO :BATMAN FICHADO
-
23:05
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:20
HISTORIAS CORRIENTES
-
23:45
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
23:55
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
00:10
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
00:20
EL ASOMBROSO MUNDO DE GUMBALL
-
00:30
TITO YAYO
-
00:40
TITO YAYO
-
00:55
MR BEAN
-
01:05
MR BEAN
-
01:15
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:40
EL SHOW DE GARFIELD
-
01:50
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:00
MR BEAN
-
02:25
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:35
EL SHOW DE GARFIELD
-
02:45
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
03:10
MR BEAN
-
03:30
MR BEAN
-
03:55
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:05
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:20
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:30
EL SHOW DE GARFIELD
-
04:45
MR BEAN
-
05:05
NINJAGO MASTERS OF SPINJITZU
-
05:30
CHOWDER
-
00:40
SIN RASTRO
-
01:15
SIN RASTRO
-
02:10
SIN RASTRO
-
02:50
SIN RASTRO
-
03:30
CUENTA ATRAS
-
04:20
CUENTA ATRAS
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:10
RIS CIENTIFICA
-
07:00
M.I.R
-
08:00
M.I.R
-
09:25
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
10:30
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
11:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:25
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
14:15
FLASHPOINT
-
15:00
FLASHPOINT
-
15:45
FLASHPOINT
-
16:45
WALKER
-
17:30
WALKER
-
18:30
WALKER
-
19:30
WALKER
-
20:15
C.S.I. NEW YORK
-
21:00
C.S.I. NEW YORK
-
21:45
C.S.I. NEW YORK
-
22:35
C.S.I. NEW YORK
-
23:30
C.S.I. NEW YORK
-
00:25
C.S.I. NEW YORK
-
01:05
C.S.I. NEW YORK
-
02:00
C.S.I. NEW YORK
-
02:35
C.S.I. NEW YORK
-
03:15
CUENTA ATRAS
-
04:15
CUENTA ATRAS
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
-
00:25
C.S.I. NEW YORK
-
01:05
C.S.I. NEW YORK
-
02:00
C.S.I. NEW YORK
-
02:35
C.S.I. NEW YORK
-
03:15
CUENTA ATRAS
-
04:15
CUENTA ATRAS
-
05:10
LA TIENDA EN CASA
-
-
06:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
06:30
RIS CIENTIFICA
-
07:25
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
08:10
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
09:10
REX, UNIDAD ESPECIAL
-
09:45
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
10:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
11:40
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
12:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
13:30
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
14:15
REX, UN POLICIA DIFERENTE
-
15:15
HAWAI 5.0
-
16:10
HAWAI 5.0
-
17:00
HAWAI 5.0
-
17:45
C.S.I. NEW YORK
-
18:45
C.S.I. NEW YORK
-
19:25
C.S.I. NEW YORK
-
20:15
C.S.I. NEW YORK
-
21:00
C.S.I. NEW YORK
-
21:45
C.S.I. NEW YORK
-
22:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
23:15
NCIS: LOS ÁNGELES
-
00:10
NCIS: LOS ÁNGELES
-
00:55
NCIS: LOS ÁNGELES
-
01:40
NCIS: LOS ÁNGELES
-
02:30
NCIS: LOS ÁNGELES
-
03:10
CUENTA ATRAS
-
04:10
CUENTA ATRAS
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
-
00:00
DCINE: 'LAS FUERZAS DE LA NATURALEZA'
-
02:00
ELEMENTARY
-
02:40
ELEMENTARY
-
03:20
ELEMENTARY
-
04:00
THE CLOSER
-
04:50
MIRAMIMUSICA
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
07:45
ANATOMIA DE GREY
-
08:35
ANATOMIA DE GREY
-
09:20
MUJERES DESESPERADAS
-
10:15
MUJERES DESESPERADAS
-
11:10
CASTLE
-
11:55
CASTLE
-
12:50
CASTLE
-
13:40
MAJOR CRIMES
-
14:25
MAJOR CRIMES
-
15:15
MAJOR CRIMES
-
16:05
MAJOR CRIMES
-
17:00
TU CASA A JUICIO
-
17:50
TU CASA A JUICIO
-
18:35
TU CASA A JUICIO
-
19:30
TU CASA A JUICIO
-
20:15
HOY EN CAZAMARIPOSAS
-
20:30
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
-
21:10
CAZAMARIPOSAS
-
21:40
MÁS CAZAMARIPOSAS
-
22:00
DCINE: 'POSDATA: TE QUIERO'
-
00:00
DCINE: 'AMOR Y OTRAS DROGAS'
-
02:10
THE CLOSER
-
02:50
THE CLOSER
-
03:30
THE CLOSER
-
04:15
THE CLOSER
-
04:45
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:00
DCINE: 'AMOR Y OTRAS DROGAS'
-
02:10
THE CLOSER
-
02:50
THE CLOSER
-
03:30
THE CLOSER
-
04:15
THE CLOSER
-
04:45
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
-
07:15
¿EN SERIO VIVES AHÍ?
-
07:55
¿EN SERIO VIVES AHÍ?
-
08:45
¿EN SERIO VIVES AHÍ?
-
09:40
RECIEN HIPOTECADOS
-
10:05
RECIEN HIPOTECADOS
-
10:30
RECIEN HIPOTECADOS
-
10:50
RECIEN HIPOTECADOS
-
11:15
VENDER PARA COMPRAR
-
12:15
VENDER PARA COMPRAR
-
13:15
VENDER PARA COMPRAR
-
14:05
VENDER PARA COMPRAR
-
15:00
VENDER PARA COMPRAR
-
16:00
VENDER PARA COMPRAR
-
17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
17:45
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
18:40
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
19:20
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
20:15
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
21:10
LA CASA DE MIS SUEÑOS
-
21:45
CASTLE
-
22:45
CASTLE
-
23:15
CASTLE
-
00:00
CASTLE
-
00:50
CASTLE
-
01:45
CASTLE
-
02:20
CASTLE
-
03:00
CASTLE
-
03:40
CASTLE
-
04:15
CASTLE
-
04:50
DIVINITY JUKEBOX
-
04:55
TAQUILLA MEDIASET
-
05:00
LA TIENDA EN CASA
-
00:05
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:00
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
01:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
02:30
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
03:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
03:50
CALLEJEROS
-
04:35
CALLEJEROS
-
05:05
CALLEJEROS
-
06:00
CALLEJEROS VIAJEROS
-
06:05
CALLEJEROS VIAJEROS
-
06:35
CALLEJEROS VIAJEROS
-
07:25
CALLEJEROS VIAJEROS
-
08:10
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:05
CALLEJEROS VIAJEROS
-
09:55
CALLEJEROS VIAJEROS
-
10:45
CALLEJEROS VIAJEROS
-
11:35
SUPERCOLECCIONES
-
12:00
LOCOS DEL RECICLAJE
-
12:25
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
12:55
COMPRAR, RESTAURAR, VENDER
-
13:20
LOS REYES DE LA MADERA
-
14:15
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
-
14:25
LOS REYES DE LA MADERA
-
15:20
INKMASTER
-
16:05
INKMASTER
-
16:55
VETERINARIO AL RESCATE
-
17:45
VETERINARIO AL RESCATE
-
18:35
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:05
LA VIDA SALVAJE CON TIM
-
19:30
TARUGOS CONTRA BESTIAS (ESTRENO)
-
20:00
TARUGOS CONTRA BESTIAS (ESTRENO)
-
20:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
21:15
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:10
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
22:55
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
23:45
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
00:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
01:20
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
02:10
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
02:50
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
03:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
04:10
ESPECIAL CALLEJEROS
-
05:00
ESPECIAL CALLEJEROS
-
00:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
01:20
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
02:10
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
02:50
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
03:30
CHAPUZAS CONGÉNITAS
-
04:10
ESPECIAL CALLEJEROS
-
05:00
ESPECIAL CALLEJEROS
-
06:00
FOGONES LEJANOS
-
07:05
FOGONES LEJANOS
-
08:10
TRAGONES
-
08:30
TRAGONES
-
08:55
TRINCHADO
-
09:40
TRINCHADO
-
10:25
TRINCHADO
-
11:10
TRINCHADO
-
11:55
LOS INGENIADORES
-
12:45
LA CIENCIA A TUS PIES
-
13:15
LA CIENCIA A TUS PIES
-
13:35
LA CIENCIA A TUS PIES
-
14:00
CIENCIA PARA TORPES
-
14:25
CIENCIA PARA TORPES
-
14:50
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
15:40
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
16:25
CHAPUZAS ESTÉTICAS
-
17:15
MI EXTRAÑA ADICCION, ESPECIAL ¿TODAVÍA ADICTOS?
-
18:15
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
18:45
MI EXTRAÑA ADICCIÓN
-
19:15
MI OBSESIÓN POR COLECCIONAR
-
20:05
EN EL PUNTO DE MIRA
-
21:30
CONEXIÓN SAMANTA
-
22:40
9 MESES CON SAMANTA
-
23:55
9 MESES CON SAMANTA
-
01:05
9 MESES CON SAMANTA
-
02:15
CONEXIÓN SAMANTA
-
03:10
ESPECIAL CALLEJEROS
-
04:00
CALLEJEROS
-
04:30
CALLEJEROS
-
05:00
CALLEJEROS
-
05:35
CALLEJEROS
Nuevos formatos en mtmad.es
'GH VIP' es interactivo
¡Vive el reality con contenidos inéditos!
Descárgate la app de mitele
Series, programas, deporte, en directo...
'La Voz' en tu móvil y tablet
¡Disfruta con contenidos inéditos!
La APP de Mediaset Sport
El deporte, en tu tablet o smartphone.
'El tiempo hoy' en tus manos
Una nueva forma de entender el tiempo.
Debes iniciar sesión para poder comentar
Inicia sesión