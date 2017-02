Eva Zaldívar, sobre Ivonne Reyes: "Me da mucha pena, no mira adelante"

Después de escuchar las palabras de Ivonne Reyes en 'Gran Hermano', en el que la actriz llama "cobarde y mala gente" a Pepe Navarro y asegura que "por su hijo corta cuellos", la exmujer del presentador ha dado su opinión. "Veo que sigue sin afrontar los errores que ha podido hacer en su vida. Esto no es una guerra con Pepe Navarro. Me da mucha pena escucharla porque no mira adelante. Hay que avanzar. No puedes vivir eternamente con los errores que cometen las personas", ha comentado.