Palmira, trabajadora de la familia Sala: "No creo que Miguel sea el asesino"

'AR' ha hablado en exclusiva con Palmira, trabajadora de la familia Sala durante siete años y una de las personas mejor les conoce. La trabajadora nos ha contado cómo eran y ha recalcado que no se cree que el asesino sea una persona de la familia: "Jamás pensé que su asesino pudiese ser de su entorno cercano, no me lo puedo creer. El tiempo y la verdad son los únicos testigos, pero yo no me lo creo. En esa familia no hay asesinos", ha asegurado