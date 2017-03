Portabales, el delator de narcos gallegos: "Va siendo hora de que se sepa la verdad"

Ricardo Portabales denunció a los mayores narcotraficantes de Galicia junto a Fernández Padín. ‘ El programa de Ana Rosa’ habla con él en una entrevista en la que muestra su arrepentimiento de todo lo que contó. “Juré que si salía de una operación de quirófano, contaría toda la verdad”, ha confesado Portabales.

Según el delator, que ha vivido durante 20 años como testigo protegido, "una serie de personas fueron condenadas injustamente". En su primera entrevista a un medio desde que se conceda el tercer grado al narco Laureano Oubiña, Portabales asegura que hubo "prevaricación, falsos testimonios, manipulación del sumario" y culpa a Garzón de la fabricación de pruebas.

En la segunda parte de la entrevista, Portabales asegura que era "una marioneta del poder" y describe su papel como colaborador del ministerio de Interior durante los 20 años que ha sido testigo protegido. "Ricardo Portabales Rodríguez no era un narcotraficante. Fue construido de la nada por cinco personas, pregunte a Garzón", dice. "Se ha construido a un arrepentido que no tenía por qué estar arrepentido", añade. Además, Portabales asegura que no tiene incoveniente en hablar con Oubiña tras la salida de prisión del narcotraficante gallego condenado en la operación Nécora.