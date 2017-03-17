Entrevista política
Feijóo: "Ciudadanos no está siendo coherente con facilitar el gobierno"
El presidente de la Xunta analiza la actualidad política en 'AR'
"La multa por los estibadores es una muy mala noticia política y pésima económica"
"La inestabilidad no es buena ni para la economía ni para la política social"
17.03.17 | 10:53h. telecinco.es |
El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha calificado como "mala noticia política y pésima económica" la multa de 23 millones de euros que impone Bruselas por la legislación de los estibadores y ha mandado un mensaje al partido de Albert Rivera, que se ha abstenido en la votación del decreto ley redactado por el Gobierno. "Ciudadanos no está siendo coherente ni consecuente con facilitar el gobierno", ha comentado.
¿Está en jaque la legislatura del Gobierno? ¿Convocará Rajoy elecciones anticipadas? Alberto Núñez Feijóo, presidente de la Xunta y del PP en Galicia, ha visitado el plató de Ana Rosa justo después de que se produzca el primera varapalo del gobierno de Mariano Rajoy al no conseguir que el Parlamento apruebe el decreto sobre los estibadores.
Los estibadores desconvocan la huelga, pero Europa sancionará con 23 millones de euros, una sanción que costará 134.000 euros al día a todos los españoles. "Es una muy mala noticia política y pésima noticia económica. Una vez que pierdes una ruta de carga es difícil recuperarla. En Portugal la carga es más barata, la estiba está privatizada y es difícil competir con ellos", comenta Feijóo.
La abstención de Ciudadanos en la votación del decreto ha sido entendida como un toque de atención del partido dirigido por Albert Rivera por el incumplimiento del PP en el pacto firmado contra la corrupción. Feijóo asegura que el PP no ha llegado a incumplir ese pacto y ha enviado un mensaje claro a Rivera: "Ciudadanos no está siendo coherente ni consecuente con facilitar el gobierno. En España hemos bloqueado durante un año la posibilidad de que hubiese un gobierno y ahora bloqueamos la gobernabilidad del Gobierno. Es una doble irresponsabilidad continuada", ha comentado.
Feijóo, sobre Oubiña: "En España, el que la hace, al final la paga"
El presidente de la Xunta ha visto las primeras imágenes del narco Laureano Oubiña después de obtener el tercer grado. El narco gallego cumplirá el resto de la condena realizando trabajo social ayudando a toxicómanos. En las primeras imágenes desde su salida de la cárcel, Oubiña ayuda a plantar patatas en un centro de reinserción. "Cuando una persona está teniendo un éxito económico a través de prácticas delictivas tiene que ir a la cárcel y cumplir con la condena. En España, el que la hace la paga", ha afirmado Feijóo.
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09:45
WALKER
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WALKER
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WALKER
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12:30
FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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FLASHPOINT
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C.S.I. NEW YORK
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15:55
C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. NEW YORK
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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C.S.I. MIAMI
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22:30
HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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00:30
HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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HAWAI 5.0
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04:15
HAWAI 5.0
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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05:30
EL ZAPPING DE SURFEROS
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00:30
DCINE: 'WALKING ON SUNSHINE'
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02:10
DCINE: 'CHICAS MALAS 2'
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03:30
DCINE: 'CUANDO HARRY ENCONTRO A SALLY'
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04:55
MIRAMIMUSICA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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07:15
ANATOMIA DE GREY
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08:15
ANATOMIA DE GREY
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09:00
ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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10:45
ENTRE FANTASMAS
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ENTRE FANTASMAS
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12:45
CASTLE
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13:30
CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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CASTLE
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17:00
CASTLE
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17:45
TU CASA A JUICIO
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18:45
TU CASA A JUICIO
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19:30
TU CASA A JUICIO
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20:10
TU CASA A JUICIO
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21:05
GRAN HERMANO VIP 2017 (RESUMEN DIARIO)
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21:30
CAZAMARIPOSAS
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21:45
MÁS CAZAMARIPOSAS
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22:00
DCINE: 'EL MAYORDOMO'
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00:20
DCINE: 'LA TERMINAL'
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:20
DCINE: 'LA TERMINAL'
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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07:00
EL ZAPPING DE SURFEROS
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08:00
RECIEN HIPOTECADOS
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08:40
RECIEN HIPOTECADOS
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09:00
RECIEN HIPOTECADOS
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09:35
RECIEN HIPOTECADOS
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10:00
RECIEN HIPOTECADOS
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10:30
RECIEN HIPOTECADOS
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RECIEN HIPOTECADOS
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11:15
TU CASA LO VALE
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12:00
TU CASA LO VALE
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13:15
VENDER PARA COMPRAR
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14:10
VENDER PARA COMPRAR
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15:05
VENDER PARA COMPRAR
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16:00
VENDER PARA COMPRAR
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17:00
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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17:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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18:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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19:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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20:30
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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23:10
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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00:05
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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01:05
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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LA CASA DE MIS SUEÑOS
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02:50
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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03:30
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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04:15
LA CASA DE MIS SUEÑOS
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04:50
DIVINITY JUKEBOX
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04:55
TAQUILLA MEDIASET
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05:00
LA TIENDA EN CASA
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00:10
EL XEF
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01:30
FOGONES LEJANOS
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02:40
FOGONES LEJANOS
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03:40
FOGONES LEJANOS
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04:40
RÍO SALVAJE
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05:10
MALAS PULGAS
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05:20
MALAS PULGAS
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06:00
EL LÍDER DE LA MANADA
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07:10
NATURAL FRANK
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07:25
NATURAL FRANK
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07:40
NATURAL FRANK
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07:55
NATURAL FRANK
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08:10
NATURAL FRANK
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08:30
NATURAL FRANK
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08:45
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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09:20
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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10:15
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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11:20
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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12:20
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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13:25
ESPECIAL CALLEJEROS VIAJEROS
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14:25
GRAN HERMANO VIP 2017. LA CASA EN DIRECTO
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14:45
INKMASTER
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15:40
INKMASTER
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16:20
VETERINARIO AL RESCATE
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17:15
VETERINARIO AL RESCATE
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18:10
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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18:40
LA VIDA SALVAJE CON TIM
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19:10
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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19:40
TARUGOS CONTRA BESTIAS
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20:10
CONEXIÓN SAMANTA
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21:30
CONEXIÓN SAMANTA
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22:40
CONEXIÓN SAMANTA
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23:40
CONEXIÓN SAMANTA
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01:00
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:55
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:40
GEMELOS DIABÓLICOS
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03:30
GEMELOS DIABÓLICOS
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04:10
CUARTO MILENIO
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01:00
GEMELOS DIABÓLICOS
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01:55
GEMELOS DIABÓLICOS
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02:40
GEMELOS DIABÓLICOS
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03:30
GEMELOS DIABÓLICOS
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04:10
CUARTO MILENIO
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06:00
CUARTO MILENIO
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07:55
FOGONES LEJANOS
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08:20
TRINCHADO
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09:05
TRINCHADO
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09:50
TRINCHADO
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10:35
TRINCHADO
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11:25
TRINCHADO
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12:15
LA CIENCIA A TUS PIES
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12:45
LA CIENCIA A TUS PIES
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13:15
LA VIDA EN NÚMEROS
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14:15
CIENCIA PARA TORPES
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14:45
CIENCIA PARA TORPES
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15:10
ESPECIAL CALLEJEROS
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16:55
PALABRA DE GITANO
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18:00
PALABRA DE GITANO
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19:05
PALABRA DE GITANO
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20:20
PALABRA DE GITANO
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21:30
PALABRA DE GITANO
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22:35
LOS GIPSY KINGS
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00:25
LOS GIPSY KINGS
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02:05
LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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LOS GIPSY KINGS
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CALLEJEROS
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