Tina, enferma de cáncer, sobre la donación de Amancio Ortega: “No entiendo qué se anteponga una ideología a una enfermedad”

La donación de 320 millones de euros de Amancio Ortega para la lucha contra el cáncer ha levantado mucha polémica. Tina Fuertes, enferma de cáncer desde hace 10 años, ha iniciado la petición de firmas ‘No al rechazo de las donaciones de Amancio Ortega en la lucha contra el cáncer’ porque no entiende que una ideología se anteponga a una enfermedad.

Tina no entiende que este tipo de donaciones sean consideradas limosna, “son personas que colaboran con la sociedad”. Ella se niega aceptar que le pongan en tela de juicio porque lo que los enfermos de cáncer necesitan es vivir: “Para luchar contra cualquier enfermedad, cualquier ayuda es poca”.

La idea de abrir una recogida de firmas se la dio una alumna y Tina confiesa que no creía que iba a tener tanta repercusión, pero en solo una semana ya lleva 15.000 firmas: “Veía que era algo tan evidente, tan norma de comprender que no pensaba que iba a tener tanta repercusión”. La iniciativa está teniendo mucho éxito porque según afirma Tina “dentro la batalla no hay fractura ideológica. Cuando estás luchando por la vida, cualquier ideología se pone en un segundo o tercer lugar” .