Got Talent: Un avance de las actuaciones que veremos en el próximo programa 🌟

'Got Talent' vuelve el martes 21 para continuar seleccionando a los mejores talentos. Los nervios pueden ser traicioneros, pero pase lo que pase, todos han venido buscando el 'sí' de un jurado que no es fácil de convencer. Además, por suerte para todos los concursantes, Risto Mejide y Jorge Javier Vázquez continúan guardando un pase de oro. ¿Quiénes serán los afortunados en recibirlo? El próximo martes 21, más 'Got Talent' a las 22.00 horas, en Telecino.