¡Vips de Mediaset que se llevarían el ‘Botón dorado’ en ‘Got Talent’!

Tiene una capacidad para leer a gran velocidad que muchos quisiéramos, es divertido, alegre y simpático, pero no es todo. El presentador de ‘Pasapalabra’ es un experto mundial en Leonardo Da Vinci. Christian, que pasa temporadas en Italia investigando la vida del artista y científico podrá participar en la exhumación y recuperación de ADN de Da Vinci. ¿Es o no un clarísimo ‘Botón dorado’?

Nos hace reír en la tele y en el teatro, si se tiene que arrancar a cantar, ahí que va, y si es bailar tampoco se corta, pero hemos descubierto un talento oculto en la polifacética Paz Padilla más allá de la pequeña y la gran pantalla: tiene un don para las manualidades. ¿Qué no? Solo hay que ver cómo ayudó a los Reyes Magos a decorar los regalos de los suyos, todo un espectáculo para la vista que garantiza un ‘Botón dorado’. Y si hace eso, ¡qué no hará!

Presentador, humorista, imitador… Flo es lo más, pero no solo en la tele. Nos hace reír cada tarde pero cuando deja Mediaset no para un segundo y siempre que puede se sube a su bici. Su exhibición no sería dentro del plató, sería fuera y Santi Millán, nuestro presentador, puede dar fe de que Flo es un auténtico crack sobre las dos ruedas , tanto que hasta han competido juntos. Este ‘Botón dorado’ volaría por dárselo Santi, no cabe duda.