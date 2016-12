Bea se enfrenta a Adara e ironiza: "Me estoy comiendo los mocos"

A Bea no le sorprendido nada de lo que ha visto de lo que sucedió entre Pol, Rodri, Adara y ella. Sin embargo, Adara tenía una pregunta que hacerle y que ella no estaba dispuesta a responder: ¿Me gustaría saber qué te he hecho yo a ti para que tengas esta actitud conmigo? “Después de venir a mi costa a la casita de Guadalix, hoy no quieras buenas palabras”, así de contundente ha sido Bea con una mujer a la que no quería dar ni un minuto de protagonismo, pero que ella misma se ha tomado. “Te veo por la pantalla que sales más guapa”, Bea no quería ni mirar a la cara a Adara porque ya no es que le hubiera hecho nada, pero no le hizo ninguna gracia que subiera a Guadalix una semana atrás a montarle un show que no entendía. La madre de Bea se ha metido por medio y Jorge Javier Vázquez se ha tenido que meter en medio para frenar una discusión que no había hecho más que empezar.