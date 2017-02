¡Alejandro Abad ataca duramente a Elettra y a su familia en sus redes sociales!😱

El último expulsado de la casa de 'Gran Hermano', ha utilizado sus redes sociales para arremeter contra Elettra y toda su familia. El ex concursante ha mostrado durante todo el concurso su rechazo hacia muchos de sus compañeros, especialmente hacia la italiana. Hacia ella y su padre le dedicaba unas duras palabras, calificando a Elettra de "mula". Además ha aprovechado para mostrar todo su apoyo, una vez más, a Aída Nizar: "es la mejor de la casa, es mi ganadora". Alejandro Abad ha sido uno de los concursantes más polémicos de todo el concurso ¿Dará, durante 'El debate de GHVIP5' su opinión sobre sus antiguos compañeros?

Alejandro Abad ha comparado en sus redes sociales a Elettra con su mujer, a la que ha calificado de "natural, bella, sensible, exquisita y discreta". Y explica "no sé cómo no enloquecí con la mula cerca".

Mi esposa con la edad d La Mula Elettra pero natural bella sensible exquisita discreta no sé cómo no enloquecí con La Mula cerca @ghoficial pic.twitter.com/VSDlqLAc3P — Alejandro Abad (@AlejandroAbadMu) 26 de febrero de 2017



Para el exconcursante, Aída Nizar, es la mejor de la casa y la que se merece alzarse como ganadora de esta edición.



No me despedí como debía de AIDA desde plató. Sin duda y a mucha distancia es la mejor de la casa @granhermano mi ganadora @Madre_MYH — Alejandro Abad (@AlejandroAbadMu) 26 de febrero de 2017