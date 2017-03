Daniela, Marco y Alyson se convierten en los nominados semanales

Elettra: Con tres puntos a Marco porque esta semana no me ha gustado nada lo que ha pasado con él, no me lo esperaba. Con dos a Daniela porque no me esperaba que me iba a empujar en la prueba. Y por descarte, con un punto a Irma Soriano.

Irma: Con tres puntos a Daniela por el empujón que le dio ayer a Elettra en la puerta durante la prueba. Con dos a Marco porque desconfía de mí. Y con un punto a Aly porque... me despertó la otra noche, me asusté.

Daniela: Con 3 puntos a Emma porque tenía que haberlo hecho la semana pasado y no lo hice. Con dos puntos a Alyson por nuestra relación de siempre, como dinámica. Y con uno a Irma porque siempre me da tres puntos, desde hace 4 semanas.

Marco: Voy a intentar votar con estrategia para intentar defendernos de los votos que vamos a recibir Daniela y yo. Con 3 puntos a Alyson, con 2 puntos a Emma y con 1 punto a Irma.

Emma: Con tres puntos a Daniela porque ha habido una cosa que me ha sorprendido, el empujón que le dio a Elettra en la prueba. Con dos a Marco por descarte. Y con uno Alyson aunque no me gusta dárselo.

Alyson: Tres puntos a Marco porque después del fiasco del punto ha cambiado nuestra relación drásticamente. Con dos puntos a Daniela por nuestra relación, como ha dicho ella. Y un punto a Emma para devolvérselo.