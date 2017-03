Elettra, Alyson, Daniela, Irma e Ivonne, nominadas semanales

Y además... Llama y Vota para elegir al expulsado

Aída: Con tres puntos a Elettra porque me gustan que las personas que alardean de ser sinceras, lo sean. Con dos nomino a Irma porque tenemos muchas diferencias y aunque hemos acercado posturas, me dolió enormemente lo que pasó. Con un punto a Emma porque considero que, aunque me cuida mucho, entiendo que debería implicarse más en el programa.

Alyson: Con tres puntos a Ivonne por el problema de la hamburguesa aunque fue una tontería. Con dos puntos a Emma porque es con la que menos cosas en común tengo. Y con un punto a Daniela porque era entre ella e Irma y creo que me va a nominar también.

Elettra: Con tres puntos a Ivonne porque no encajo con ella y no tengo mucha relación con ella. Con dos a Daniela porque he tenido un enfrentamiento con ella que no me esperaba. Irma por descarte, aunque hay veces que no la entiendo.

Daniela: Voy a basarme en los vídeos que hemos visto hace un rato. Con tres puntos a Elettra porque se ha hecho la enfadada cuando en realidad la que ha visto un video que no le gustaba he sido yo. Con dos a Irma porque la he visto escuchando conversaciones en las que se hablaba de mí. Y uno a Alyson porque también la he visto escuchando conversaciones en las que se hablaba mal de mí.

Ivonne: Con tres puntos a Elettra después de haber visto los vídeos. Con dos a Alyson, lo de la hamburguesa no lo entiendo, pero la iba a nominar igual. Con un punto a Marco por descarte.

Marco: Con tres puntos a Emma porque no me gustó como nominó la semana pasada. Con dos puntos a Irma aunque esta semana nos hemos acercado un poco. Con un punto a Ivonne por descarte.

Irma: Con tres puntos nomino a Daniela porque estoy viendo una evolución en el concurso que me está gustando menos. Con dos a Elettra por dos motivos: porque el otro día aporreó la puerta del confe y porque no le gusta que le acaricie la mano. Con uno a mi Aly porque el otro día pensaba que estaba roncando y me tiró un cojín.

Emma: Con tres puntos a Aly porque me ha dado a mí dos puntos. Con dos puntos a Marco porque el nivel de exigencia física en las pruebas es muy alto. Con uno a Daniela porque se junta con Aída que criticó mucho a Aless.