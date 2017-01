Elettra, sobre Caparrós: “Prefiero tener el corazón limpio qué tirar mierda en la gente”

Alonso Caparrós cree que la primera expulsada de 'GH VIP5' va a ser Elettra porque "no es su programa, no maneja bien el idioma y no veo nada que pueda aportarme". A la italiana no le sentó nada bien: "Prefiero tener el corazón limpio qué tirar mierda en la gente". Elettra se la tiene jurada tanto a Caparrós como a Toño, qué quiere que se vaya, y también a Alejandro.