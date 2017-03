Irma y Emma, pelillos a la mar

Quizás porque era el cumpleaños de Emma o porque es verdad que ellas ya han olvidado lo que pasó, pero Emma e Irma se han quedado tan tranquilas cuando ha visto lo que ambas habían dicho la una de la otra. “Ya no, ya nos hemos arreglado. Siento ser así… “, ha asegurado una Irma abochornada. Sin embargo, Emma Ozores ha querido que quedara claro que ella y la presentadora ya habían hecho borrón y cuenta nueva: “Sí, está arreglado”. Irma todavía no ha superado su error y ha vuelto a entonar el mea culpa: “Es verdad que me arrepentí de como nominé la última semana, le pedí perdón y se lo pediría mil veces porque la quiero mucho”.