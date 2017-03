Marco se rompe: "Yo no he hecho nada malo y encima tengo que reconquistarla yo"

En mitad de una fiesta flamenca, Aída le ha dicho a Alyson que “manipula” a Marco y se ha vuelto a terminar el buen rollo. Alyson tiene la sensación de que ella no tiene nada que hacer en mitad de una pareja que atraviesa un mal momento y que va a ser capaz de salir de la casa y cerrar la puerta a su amistad con Marco si la cosa no sale bien. Un comentario que ha hecho mucho daño a Marco, quién si la considera una amiga de verdad y no podría olvidarse de ella tan fácilmente. Aylén ha aprovechado la situación para dejarle claro a Alyson que le hizo mucho daño que dijera que sin cámaras no sabía si se iba a poder controlar con su novio. Parecía que todo estaba solucionado, pero a Aylén no le ha gustado que a Marco le doliera pensar que podía perder la amistad de Alyson y tras el edredón, la pareja ha vuelto a tener una discusión. Marco todavía está esperando que Aylén le dé el beso que no le dio al entrar en la casa y ha terminado derrumbándose: “Yo no he hecho nada malo y encima tengo que reconquistarla”.