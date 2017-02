Gran Hermano VIP: Aylén Milla, más dolida que nunca tras hablar con Marco Ferri

"No sé si debería haber sido un poco más fuerte", ha comentado Aylén Milla después de ver cómo se ha comportado en la casa de ' Gran Hermano VIP ' su novio Marco Ferri tras hablar con ella . "Quiero que reconozca un poquito sus errores", ha confesado Aylén, que está convencida de que Marco "siente algo" por la americana. "No quiero que corte la relación con Alyson pero que se mida, basta el tonteo", ha sentenciado la novia del italiano, quien se sentía también muy dolida porque Marco dijese que hubiese preferido hablar con su madre antes que con ella.

Aless Gibaja, el último expulsado de la casa de Gran Hermano VIP, le ha repetido a Aylén que entre Marco y Alyson no hay nada. "Al principio parecía que había algo, pero no hay nada", le ha recordado el 'influencer' que está convencido de que la argentina está exagerando con el tema de los "los celos".

La estilista Cristina Rodríguez no se ha andado por las ramas y ha sido muy sincera con Aylén... "Yo sí que creo que estás un poco loca", le ha soltado la coach de 'Cámbiame' a Aylén Milla. La modelo le ha contestado que para faltar el respeto a una pareja no hace falta acostarse o besarse con otra persona, sino que la actitud también cuenta. Por esto, Cristina le ha preguntado si no se había dado cuenta de que su chico gusta a los demás.