Alejandro, sobe Aída Nízar: “Es un ser humano de un planeta paralelo a la Tierra”

El sexto expulsado de ‘Gran Hermano VIP’ ha entrado en el plató con la cabeza bien alta y con la sensación de que había actuado de forma natural: “Me ha gustado la experiencia, el encierro, la sensación de no saber lo que pasa fuera, pero me dieron unas instrucciones y me dijeron que fuera natural y yo con algunas personas que son hipócritas no puedo convivir”. Respecto a su amiga Aída Nízar, Alejandro ha tenido claro que no es una mujer fácil, pero que para él ha sido especial: “Aída es una persona especial, es un ser humano distinto, de un planeta paralelo a la Tierra, pero a mí me cae bien porque es como es. Es espectáculo, es intensa…”. Aída parecía la única persona con la que Alejandro ha congeniado dentro de ‘Gran Hermano VIP’ y tras ver un vídeo de su polémica con el blog, Alejandro ha tenido claro que él no había hecho nada malo y que el blog está para desahogarse.