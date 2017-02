El reencuentro de Aylén y Marco, ¿el más frío de la historia de Gran Hermano VIP?

En cuanto Marco Ferri ha abierto la puerta del confesionario de la casa de 'Gran Hermano VIP' y ha visto a su novia Aylén Milla, se le ha iluminado la cara, pero ella solo tenía una cara larga para recibirlo. El italiano ha sonreído y le ha preguntado que por qué tenía esa cara mientras la cogía en brazos para llenarla de besos y ella le pedía que la dejase en el suelo porque le estaba descolocando el vestido. Entonces, Marco ha comenzado a notar que algo no iba bien y le ha preguntado que por qué estaba tan fría... “He soñado este momento dos meses vengo acá y ¿es este tu comportamiento?”, le ha reprochado Marco a Aylén que le pedía que se relajase mientras él no paraba de repetir lo “surrealista” que estaba siendo ese momento. “Lo que te estoy expresando ahora es que no tengo ningún tipo de sentimiento”, le ha dicho la reina de las nieves a un Marco que no daba crédito por la poca emoción que estaba demostrando su novia tras tanto tiempo separados.