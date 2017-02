Aylén, sin palabras tras las últimas declaraciones de Alyson: "Te pasas ya"

No cabe duda de que Aylén no pierde detalle de todo lo que ocurre en la casa de Guadalix de la Sierra y lo que no ve se lo cuentan, como confesó ella misma. A través de las redes sociales deja siempre constancia de cuáles son sus impresiones con todo lo que respecta a Marco y Alyson.

Una llamada de teléfono polémica o unas declaraciones en directo en platós de televisión, Aylén siempre se expresa fiel a lo que siente y no es de extrañar que termine dedicándole unas palabras a Alyson en su cuenta oficial de Twitter.

Aylén está encantada con el apoyo y las palabras que Daniela tiene ultimamente para su novio y el hecho de que Alyson critique ahora a la locutora de radio no ha hecho gracia a la argentina. Alyson conversa con Marco sobre las formas de expresarse que tiene Daniela para luego comentarle que le molesta que le hable continuamente sobre Aylén.

En esta conversación, Alyson nombra a la novia de Marco con su particular forma de hablar: "tu fucking novia" o "fuck her". Algo que no ha gustado nada a Aylén pues en uno de sus últimos tweets podemos leer lo siguiente: "¿Qué debería responderte cariño a esto... Te pasas ya eh, rock and roll".