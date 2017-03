Aída crispa a Daniela y termina con el único apoyo que tenía en la casa

Aída se ha enfadado con su gran amiga Daniela porque no le siguió la corriente cuando le hablaba de su posible expulsión. "Cuando no eres capaz de argumentar con tu retórica te comportas como una caprichosa", le ha echado en cara Aída a Daniela. Y después, muy dolida, se ha encerrado en el confesionario a llorar. Daniela la ha seguido y ha querido hacer las paces, pero la discusión entre ambas subió tanto de volumen que despertaron a toda la casa. "¿Qué haces llorando, me quieres decir en qué momento he frivolizado y no te he respetado?, le ha gritado Daniela a Aída. "Me parece muy injusto cómo estás tratándome", ha continuado antes de darse por vencida y, muy ofendida, ha regresado a lamentarse dentro de la casa.