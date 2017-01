Toño, Tutto y Elettra, primeros nominados de 'Gran Hermano VIP'

Al haber ganado la prueba y llevarse la Porra de Oro, Irma Soriano gozaba del privilegio de escuchar todas las nominaciones de sus compañeros y transmitir los nombres de los primeros nominados de 'GH VIP 5'. Sin boli ni papel, a la concursante le ha resultado bastante complicado llevar la cuenta y ha confundido al resto de habitantes de la casa.

Irma Soriano: "Tres puntos a Toño porque no se ha adaptado a la convivencia con nosotros, hace la convivencia tensa. Con dos puntos a Marco porque se queja de cómo hacemos la comida y nosotros la hacemos con todo el amor del mundo. Un punto a Tutto".

Ivonne Reyes: "Tres puntos a Toño porque no me gusta su energía. Dos puntos a Tutto porque está siempre muy apartado. Un punto a Alejandro porque también está un poco más apartado".

Elettra: "Nomino con tres puntos a Tutto porque aunque me duela no veo que hay conexión, no lo veo muy motivado. Con dos puntos a Toño porque, aunque sea bastante cariñoso conmigo, no he tenido mucha conexión. Con un punto a Alonso porque no he hablado mucho con él porque no he tenido una relación especial".

Aless Gibaja: "Nomino con tres a Toño porque le veo muy estratega, misterioso y manipulador. Con dos puntos a Tutto porque no sabe integrarse con los demás. Un punto a Alonso por algunos cambios de carácter".

Emma Ozores: "Tres puntos a Toño porque es de las personas con las que menos hablo. Con dos puntos a Marco por lo mismo. Un punto a Tutto por lo mismo, aunque me cae muy bien, pero no solemos hablar mucho".

Toño: "Nomino con tres puntos a Ivonne Reyes porque me comentó que me iba a nominar y me dio un planteamiento con el problema que tengo. Le pregunté si le había faltado un duro conmigo en 14 años que habíamos trabajado juntos y me pidió perdón. Pero la tengo tachada ya. Dos puntos a Elettra porque creo que ha disfrutado muchos realties y hay gente que se merece más vivir esta experiencia. Un punto a Marco porque veo que no se implica a la hora de hacer las pruebas".

Alyson: "Nomino con tres puntos a Toño porque creo que trae mala energía a la casa porque ha hecho un grupo y es jefe de un grupo. Con dos puntos yo diría a Alejandro porque se deja llevar por la energía de Toño y me hace sentir incómoda. Con un punto a Tutto porque también forma parte de ese grupo, aunque es buen chico".

Marco: "Tres puntos a Toño porque le veo muy centrado con la estrategia para ganar. Con dos puntos a Emma porque es con la que he hablado menos. Un punto a Irma porque es con la que he hablado menos en comparación con otros compañeros de la casa".

Tutto: "Nomino con tres puntos a Ivonne porque tengo poca relación. Con dos voy a nominar a Elettra porque creo que a ella no le hace falta el programa. Con un punto nomino a Aless porque no creo que vaya a tener ningún problema y es finalista".

Alonso Caparrós: "Le doy tres puntos a Toño porque confiaba encontrar en su mirada al compañero que fue y solo veo una oscuridad tenebrosa. Con dos puntos a Elettra porque para ella lo más aconsejable es que viva la experiencia tres meses en un campo de refugiados. Un punto a Marco porque no he tenido ninguna conversación".

Alejandro Abad: "Con tres a Elettra porque no cuenta con el talento necesario y hay personas que lo necesitan más que ella. Con dos a Ivonne Reyes porque la veo un poco nerviosa y con algunas contradicciones, me ha hecho dudar. Un punto a Marco Ferri porque no tengo diálogo con él".

Daniela: "Tres puntos a Toño porque está jugando demasiado y creo que es mejor persona de lo que está demostrando aquí. Dos puntos a Alejandro porque considero que le sigue el rollo y ya me están comenzando a cansar sus risas y sus bromas. Un punto a Alonso porque a veces le dan arranques y se estresa en ciertas situaciones".

Sergio: "Tres puntos a Alejandro Abad porque es con el que menos relación he tenido. Dos puntos a Toño porque a intentado hacer un boicot para intentar perjudicar a uno de nuestros compañeros. Con un punto para Tutto porque se ha dejado engañar por él y creo que es participante de ese boicot".