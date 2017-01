Toño, de Belén Esteban: "Me suda un pie, me es indiferente, en mi vida la tengo tachada"

Después de conocer los porcentajes de la expulsión (más del 75%) y de que Jordi González le preguntase por los ‘espartoños’, Toño Sanchís arremetió duramente contra “el programa de la tarde” (‘Sálvame’) y contra Belén Esteban. “Sé el machaque que se me habrá hecho desde un programa pero es que me da igual, yo a esa gente ni la veo. Esa persona (Belén esteban) me suda un pie, me es indiferente, afortunadamente en mi vida la tengo tachada. No he hablado de ella en la casa, voy a hablar aquí…Yo donde hablaré será en un juzgado y donde la pondré firme será en un juzgado”, decía el representante visiblemente enfadado.