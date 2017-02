Aída, de Aly: "Es una persona que da pena"

Aída tiene frentes abiertos con todos los VIP que habitan Guadalix, pero tras ver su relación con Alyson, ha tenido claro que la VIP le da pena: “No tiene sentimientos, ni tiene amigos, ni sabe lo que es la familia…”. Además, Aída ha querido saber qué pensaría la audiencia si hubiera sido ella la que se hubiera comportado cómo Alyson: “Si cualquiera de las cosas que Alyson me ha hecho, el golpe, los escupitinajos… ¿Qué hubiera pasado? Expulsión disciplinaria, seguro”. En el plató estaba el compañero de piso de Alyson y no estaba dispuesto a que Aída siguiera diciendo cosas así de su amiga, pero no ha conseguido que Aída entrara en razón.