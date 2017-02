Steisy vs Aída: "Yo estoy dentro de esa casa y no me ducho para que no te acerques a mí"

“¿Me tengo que callar que Gibaja no se ducha ningún solo día y que huele fatal?”, ha sido la frase que ha conseguido que Steisy levantara la mano para dejarle las cosas claras a Aída y defender con todas sus ganas a su gran amigo Aless Gibaja: “Yo estoy dentro de esa casa y no me ducho para que no te acerques a mí”. Aída ha insistido en que el VIP desprendía un intenso olor a humedad y ha puesto en duda la amistad de Patricia con el influencer, pero Steisy es mucha Steisy y le ha dejado claro que para hablar del olor de los demás, antes debería revisar a que huele su armario.