Toño, ironiza sobre Belén: "Está muy guapa, hoy va de auténtica princesa del pueblo"

Tras la entrada en la casa de 'Gran Hermano VIP' de Belén Esteban, Jordi ha querido saber qué le había parecido a Toño Sanchís, su expresentante y examigo, y él no se ha cortado un pelo: “Creía que iba a decir que iba a ganar ella también está edición. Me hubiera encantado haber estado allí y haber dicho: “Estoy aquí”. La he visto muy guapa, hoy va de auténtica princesa del pueblo”. Jordi se ha dado cuenta de que Belén Estéban ya había abierto la nevera y se había puesto a comer un yogurt y Toño ha bromeado: “Qué tengan cuidado que les vacía la nevera”.