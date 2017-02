Daniela, de Alyson: “No somos amigas”

Daniela tiene claro que Alyson y ella no eran amigas, pero que les unia una relación íntima y que ‘Gran Hermano VIP’ les iba a ayudar a ir hacía un lado o hacía otro, y parece que Guadalix les ha separado para siempre. Alyson tiene la sensación de que Daniela se está metiendo en medio de su relación con Marco y ha llegado a gritar que no quiere ni hablar con ella porque le da pereza. Unas afirmaciones que Daniela ha escuchado y que no está dispuesta a soportar. Tras una noche de reflexión y un intento de Marco de que la relación de ambas volviera a fluir, Alyson ha querido disculparse con Daniela, pero ya era demasiado tarde. Ambas parecen tener claro que no se quieren nominar pero también, que no pueden convivir y que a ninguna quiere solucionar el muro que las separa.