Aída, a Matamoros: "Soy el amor platónico de Coto y Kiko no lo pudo superar"

La última pregunta a Aylén Milla durante su juicio en el debate de 'Gran Hermano VIP', es si es culpable de pervertir junto a Marco un dormitorio comunitario y convertirlo en "la habitación del vicio". "Si hacer el amor con tu pareja a la que amas es una perversión, pues 'bye", ha dicho Aylén que se ha señalado como completamente inocente. Sin embargo, Aída no piensa igual y ha puesto el grito en el cielo al recordar los días en los que no pudo dormir por los gestos de amor de la parejita. En ese momento, Kiko Matamoros ha salido en defensa de Aylén y ha bromeado con que el problema de Aída es que lleve cuatro años sin mantener relaciones sexuales. Por esto, Aída le ha lanzado un dardo envenenado a Kiko: "soy el amor platónico de Coto Matamoros y Kiko no lo pudo superar", después de haber aclarado que sino se ha acostado con nadie es porque nadie ha estado a la altura. Pero quitado todo esto, Aylén ha salido inocente con un 51 de los votos.