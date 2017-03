Alyson y Antonio planean su próximo encuentro fuera de ‘Gran Hermano VIP’

“Mi dignidad se ha ido de vacaciones”, así ha dejado claro Alyson que se ha olvidado de las cámaras y que está viviendo su relación sentimental con Antonio al cien por cien. La pareja no ha dejado de comerse a besos ni un solo segundo y ya están planeando cuándo será su próximo encuentro fuera de la casa de ‘Gran Hermano VIP’. Alyson está “emocionada” con Antonio y le encantaría que no se marchara de nuevo a Brasil, un sentimiento que él también tiene y que no ha dudado en compartir con el resto de chicas: “Alyson es guapa por fuera, pero lo es mucho más por dentro”.