Aylén se rompe: "No quiero llorar, pero estoy cansada de que me juzguen"

Ante la pregunta de si Aylén ha estropeado el concurso a su novio Marco Ferri, la argentina se ha roto por dentro. "Estoy cansada de que me juzguen, que me juzgue Dios y no me toquen los cojones", ha dicho la Aylén. En el plató, la mayoría de los colaboradores la ha señalado como inocente. "Responsabilizamos a la mujer del mal comportamiento del hombre. Ya está bien de cargar todas las culpas a esta chica", le ha defendido Frigenti. Sin embargo, la audiencia no ha pensado igual y Aylén ha recibido un 83% de los votos negativos.