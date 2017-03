Aylén y Alyson estallan durante la publicidad en el debate de ‘Gran Hermano VIP’

Aylén le ha reprochado a Alyson que no diga las cosas, algo que Alyson no cree que sea así. La americana se ha quejado de que a ella le gusta esperar y encontrar un momento en el que estén a solas, no tener que hacerlo cuando está todo el mundo delante. La novia de Marco, por su parte, ha argumentado que lo único que quiere es que haya una buena relación y convivencia entre ellas. Mientras sucedía todo esto, Marco estaba sentado delante de su cena sin inmiscuirse en los berenjenales de ellas.