'Gran Hermano VIP': Elettra Lamborghini pone rumbo a 'Big Brother', en Brasil 🛫

Ivonne Reyes, a tope con Sergio Ayala ❤️

Salió el jueves de la casa de 'Gran Hermano VIP' e Ivonne ya ha contado que Sergio y ella no se han separado ni un momento. Parece que la parejita que surgió dentro de la casa y que por la diferencia de edad muchos no daban nada por ellos, está más unida que nunca. Además, Ivonne, ha aprovechado para pedirle disculpas a Sergio por si en algún momento hirió sus sentimientos y le ha explicado que lo hizo para protegerse.

La venezolana pide disculpas a la audiencia

Ivonne Reyes ha querido pedir disculpas a la audiencia porque se ha dado cuenta de que no ha concursado. Según Ivonne, una vez ha salido de la casa de 'Gran Hermano VIP' ha visto que ella no ha estado haciendo el mismo concurso que sus compañeros y ha pedido perdón por "las decepciones" que el público se haya llevado. También ha matizado que está convencida de que Pepe Navarro es el padre de su hijo y le ha dicho a Nagore que no emplee la palabra "supuesto" para referirse a él.

El silencio sobre Pepe Navarro pronto tendrá fin

Pepe Navarro ha sido un nombre que Ivonne ha tenido presente durante toda su estancia en 'Gran Hermano VIP'. La venezolana ha advertido que aunque sabe que no debería haber hablado tanto como lo ha hecho de él, en poco tiempo lo podrá hacer a lo grande. Tras enterarse de que Pepe Navarro ha dicho que va a ir a Telecinco a dar su versión sobre el tema, Ivonne ha comentado que le parece muy bien porque se tienen que romper "todos, todos los silencios".

Marco no va a dejar a Aylén, por ahora...

El italiano ha admitido en el confesionario que mientras dure "esta experiencia" no va a tomar ninguna decisión respecto a su relación con Aylén. Marco tiene claro que van a tener que cambiar muchas cosas y que en Chile no quiere vivir porque no tiene amigos y está muy lejos de casa, pero ¿qué piensa Aylén?

Los enfrentamientos por Alyson continúan

La relación de amistad entre Marco y Alyson sigue siendo igual de divertidas que siempre. Alyson ha tenido un pequeño incidente y le ha enseñado un pecho a Marco sin querer,algo que Aylén, por suerte, no vio porque tan solo porque Marco le pintase la pierna a Alyson escribiéndole su nombre ya ha puesto el grito en el cielo. Aylén considera que es una falta de respeto hacia ella y Marco le ha repetido que no pretende que comperenda su relación con la americana, tan solo que la respete.

Aylén le pregunta a Marco si está esperando a decidirse: ella o Alyson

La modelo sigue pensando que la relación de Alyson con Marco no es normal y le ha preguntado a Marco si le ha gustado la idea de que ella haya entrado en la casa de 'Gran Hermano VIP'. Él, sin rodeos, le ha confesado que en este mismo momento no porque su actitud es negativa. Tras esta contestación, Aylén ha seguido con su interrogatorio y le ha cuestionado si en verdad está haciendo tiempo con ella mientras aclara sus sentimientos.

Aylén estalla contra Alyson durante la publicidad

La novia de Marco Ferri le ha reprochado a Alyson no decirle las cosas a la cara. La americana le ha dicho que no es porque no le salga, sino porque ella quiere hablar en un momento de intimidad, que no les gusta que nadie se meta. Mientras, Marco ha estado cenando delante de ellas sin inmiscuirse en el berenjenal.

La grada de expertos opina sobre la relación entre Alyson y Marco

Opiniones como colores. Hay quienes aseguran que la relación de Marco y Aylén solo tiene un problema y es que el resto de personas de la casa de 'Gran Hermano VIP' hablen de ellos. Pero también hay otros que piensan que esta relación está muerta y que no hay nada más que hacer.

Nagore y Madre, el enfrentamiento de la noche

Nagore está convencida de que Aída Nízar es la peor persona que ha concursado en 'Gran Hermano VIP'. Por eso, Madre no ha soportado escuchar que Aída es la hija de Satán y ha arremetido contra la colaboradora. "Tienes el alma sucia", le ha dicho Madre, a Nagore, algo que parece que a ella le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro.

Más pullas durante toda la noche entre Madre y Nagore

Madre se ha mostrado muy dolida con que Kiko Matamoros y Nagore dijesen cosas malas de su hija Aída Nízar, por lo que Nagore le ha recordado por qué lo dicen. La colaboradora ha comentado que entiende que le duelan las críticas que se vierten sobre su hija, pero que Aída ha hecho lo mismo con los demás y le ha recordado que llamó a Aless Gibaja enfermito, que le dijese que no se duchaba o que llame al marido de Irma, "zorriano".

Los concursantes pierden la prueba semanal

Alyson y Elettra se han quedado a un segundo de poder acabar la prueba semanal y por tanto, la han perdido. A pesar de que ambas lo han dado todo, no era nada fácil... Un recipiente transparente con agua gélida del que sacar unas pelotas para meterlas en otro, ha sido el juego final que no han conseguido superar.

Una semana muy cósmica

A pesar de no haber conseguido superarla, la prueba les ha dejado momentos tan divertidos como estos: Alyson imitando a Daniela, Aylén comiendo como un perro, Irma imitando a Aída... la casa ha sido una locura interestelar.

Luis Fonsi arrasa con su 'Despacito'

El cantante ha venido a la casa de 'Gran Hermano VIP' para deleitar a los concursantes con el tema que está arrasando. Ha sido tal el furor que parece que Alyson y Aída han acercado posturas porque juntas, lo han dado todo.