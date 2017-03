Elettra, la guerra vikinga de Guadalix

Elettra se ha tomado como un reto personal la prueba de la inmunidad y ha conseguido que sus compañeros tuvieran la sensación de que se estaba comportando “de forma tirana”. Irma ha entendido la actitud de Elettra y que la joven estaba muy acelerada, pero Daniela no ha admitido que no diera la oportunidad al resto de compañeros y se comportara de una forma tan egoísta. Aylén también estaba muy molesta con la actitud de Elettra y no ha dudado en utilizar también el juego sucio.