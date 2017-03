Marco Ferri, a Aylén: “Me da pena que nuestra relación sea así”

Aylén lo está intentando todo, se levanta con la mejor de las sonrisas, le prepara el desayuno a su amor pero en un momento dado, Marco ha pasado por su lado sin decirle nada y se ha ido a reír con Alyson y la argentina se ha vuelto a romper. Tiene la sensación de que a Marco le da igual verla mal y que no entiende que lo único que ella quiere es que él sea feliz e incluso, ha llegado a ofrecerle la oportunidad de romper la relación para siempre. Mientras tanto, una Alyson desconcertada ha entrado en el confesionario para desahogarse con el Súper: “La relación que tienen me parece una relación de castigo en la que ella le tiene con correa, con collar de castigo. Yo no quiero ser la mala de la relación, si salgo de aquí con Marco como amigo, bien y sino pues lo hemos pasado bien aquí. Me gustaría hablar con ella, pero ni siquiera me mira a la cara…”. Minutos después de lo que parecía una ruptura amorosa, Marco y Aylén se han vuelto a besar y Alyson ha respirado tranquila: “Parece que han solucionado el problema, que ha pasado la tormenta y si es así, estoy feliz, no hay más”.