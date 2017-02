Aída, a Alonso. "¡Eres un judas!"

Alonso, que en un principio decidió dormir en el sofá para no molestar con sus ronquidos, finalmente cambió de opinión a petición de los propios compañeros, algo que sentó muy mal a Aída. “He conocido a gente con falta de palabra pero lo tuyo es…. Menos mal que esto lo hace para dar audiencia. ¡Eres un judas!”, aseveraba. “Que razón tenías con Alonso, te has quedado corta. Va de solidario con sus compañeros de que va a dormir en el sofá y ahora se va a la habitación. ¡Maldito egoísta! Esto le va a costar la expulsión y si no al tiempo”, le contaba a Ivonne.