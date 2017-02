Elettra enseña a Aída a bailar 'twerking'

La paz llegó a Guadalix de la Sierra con la reconciliación entre Elettra y Aída en la que se pidideron perdón mutuamente. Lejos de volver a la trifulca, las concursantes no solo respiran buen rollo sino que ahora ¡hasta bailan juntas! La fiesta de anoche sirvió para que no solo ellas dos compartieran momentos de diversión, sino que también se unieron Daniela, Ivonne y Aless.

Elettra quiso enseñar a Aída los pasos bases de todo movimiento 'twerking' que concisiste en mover el cuerpo de manera provocativa al ritmo de la música. "Me habéis echado algo en las arepas", llegó a bromear Aída cuando se vio tan animada. "Sí, cariño y amor", fue la respuesta de Daniela.

Después de que la nueva habitante se soltase la melena, sus compañeros jadearon al unísono "queremos a esta Aída". Ella se mostró abrumada no solo por estas palabras, sino por lo que acababa de hacer: "Que esta imagen no salga porque se me termina el chollo". ¿Influirán estos últimos acontecimientos en las próximas nominaciones?