Alejandro Abad, roto entre lágrimas tras la llamada de su mujer y sus hijos

Alejandro Abad se ha puesto nervioso al saber que había alguien esperando al otro lado del teléfono y no ha podido contener la emoción al escuchar a su mujer al otro lado del teléfono. Susana, su esposa, le ha tranquilizado diciendo lo orgullosos que estaban de él y que les encantaba que estuviera siendo él mismo. Sara, su hija, le ha dado las gracias por la gran lección que le está dando y le ha comunicado que su canción ya estaba en el mercado y que estaba siendo un gran éxito. Con un Alejandro bañado en lágrimas, Alejandro, su hijo, le ha mandado mucho cariño y le ha resumido lo que siente con una frase: “Ser uno mismo en un mundo que trata constantemente que no lo seas es el mayor de los logros”. Alejandro no podía creer lo que estaba pasando y ha querido mandar un mensaje a los suyos: “Perdonarme si alguna vez me he pasado con alguna palabra, pero sabéis que mi máxima preocupación es vuestra educación y nuestro equilibrio emocional”.