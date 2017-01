Alyson confunde a Aída con Maite Galdeano

Alyson estaba muy afectada por la expulsión de Tutto y se ha quedado completamente fría cuando ha visto a Aída Nízar en el salón, no tenía ni idea de quién es. “¿Te alegras de verme?”, le ha preguntado Aída a una Alyson que no sabía con quién estaba hablando. La concursante ha intentado salir airosa de este primer encuentro y no ha hecho mucho caso de los comentarios de Aída porque estaba convencida de que estaba ante la temida Maite Galdeano.